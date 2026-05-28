Ολοκληρώθηκε το έργο ανάπτυξης των Εθνικών Προτύπων Ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας

Το υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) ανακοινώνουν την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Εθνικών Προτύπων, Διαδικασιών, Πολιτικών και Δεικτών», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύστημα υγείας αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο, θεσμικά τεκμηριωμένο και λειτουργικά εφαρμόσιμο πλαίσιο ποιότητας, το οποίο δημιουργεί κοινή βάση αναφοράς για όλους τους οργανισμούς υγείας και εισάγει ενιαία λογική διακυβέρνησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκονται τα Εθνικά Πρότυπα Ποιότητας, τα οποία συγκροτούν ένα συνεκτικό σύστημα απαιτήσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, την ασφάλεια των ασθενών, την ασφάλεια των εργαζομένων, τη διαχείριση κινδύνων, τη διοικητική λογοδοσία και την αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.

Η ανάπτυξη του πλαισίου βασίστηκε σε ολοκληρωμένη διαδικασία χαρτογράφησης των αναγκών του συστήματος υγείας, ανάπτυξης ενιαίας αρχιτεκτονικής προτύπων, πιλοτικής εφαρμογής και θεσμικής διαβούλευσης. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης κοινών απαιτήσεων και ενιαίας προσέγγισης για την ποιότητα και την ασφάλεια, καθώς μέχρι σήμερα οι μηχανισμοί ποιότητας αναπτύσσονταν συχνά αποσπασματικά και χωρίς κοινή μεθοδολογική βάση.

Το νέο πλαίσιο σηματοδοτεί τη μετάβαση από αποσπασματικές πρακτικές ποιότητας σε ένα οργανωμένο σύστημα διακυβέρνησης, όπου η ποιότητα και η ασφάλεια ενσωματώνονται στον πυρήνα της λειτουργίας των οργανισμών υγείας. Η πρόληψη κινδύνων, η αξιοποίηση δεδομένων, η συνεχής αξιολόγηση και η συστηματική βελτίωση αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ΟΔΙΠΥ αναλαμβάνει την επόμενη φάση εφαρμογής των προτύπων, μέσω της εκπαίδευσης, της υποστήριξης και της σταδιακής ενσωμάτωσής τους στους οργανισμούς υγείας. Στόχος είναι τα πρότυπα να αποτελέσουν καθημερινό εργαλείο λειτουργίας, διοίκησης και βελτίωσης για το σύνολο του συστήματος υγείας.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, συνεκτικού, διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος υγείας, στο οποίο η ποιότητα δεν αποτελεί θεωρητική έννοια, αλλά μετρήσιμη και οργανωμένη λειτουργία προς όφελος των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας.