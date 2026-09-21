Παθήσεις της χοληδόχου κύστης: συμπτώματα, διάγνωση και σύγχρονη αντιμετώπιση

Οι παθήσεις της χοληδόχου κύστης, με συχνότερη τη χολολιθίαση, μπορεί να εκδηλωθούν με πόνο στο δεξιό άνω μέρος της κοιλιάς ή επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονου κολικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχουν ναυτία, εμετοί ή ενοχλήσεις μετά το γεύμα, όπως δυσπεψία και αίσθημα φουσκώματος. Τα συμπτώματα αυτά, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε ειδικά και χρειάζονται κατάλληλη ιατρική αξιολόγηση.

Η άμεση ιατρική εκτίμηση είναι απαραίτητη όταν ο πόνος είναι έντονος ή παρατεταμένος και συνοδεύεται από πυρετό, ρίγος, ίκτερο ή επαναλαμβανόμενους εμετούς, καθώς τα συμπτώματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με επιπλοκές, όπως η χολοκυστίτιδα, η χολαγγειίτιδα ή η παγκρεατίτιδα.

Κύριες παθήσεις και ευρήματα

Πέτρες στη χολή

Οι πέτρες στη χολή, γνωστές και ως χολολιθίαση, μπορεί να εντοπιστούν τυχαία κατά τη διάρκεια υπερηχογραφικού ελέγχου, χωρίς να προκαλούν συμπτώματα. Οι ασυμπτωματικοί χολόλιθοι συνήθως δεν χρειάζονται θεραπεία, εκτός εάν εμφανιστούν συμπτώματα ή ειδικές ενδείξεις.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι χολόλιθοι μπορεί να προκαλέσουν πόνο στο δεξιό άνω μέρος της κοιλιάς, ναυτία ή εμετούς και να οδηγήσουν σε επιπλοκές, όπως χολοκυστίτιδα, απόφραξη των χοληφόρων, ίκτερο ή παγκρεατίτιδα.

Λάσπη στη χολή

Η χολική λάσπη αποτελεί συχνά τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα και μπορεί να υποχωρήσει χωρίς να προκαλέσει προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να συνδεθεί με πόνο ή επεισόδια κολικού, καθώς και με επιπλοκές όπως η χολοκυστίτιδα ή η παγκρεατίτιδα.

Πολύποδες της χοληδόχου κύστης

Οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης εντοπίζονται συνήθως τυχαία κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προκαλούν συμπτώματα.

Η επιλογή μεταξύ παρακολούθησης και χειρουργικής αντιμετώπισης εξαρτάται από το μέγεθος και τη μορφολογία του πολύποδα, την ενδεχόμενηαύξησή τουκατά την παρακολούθηση, τα συνοδά απεικονιστικά ευρήματα και την παρουσία παραγόντων κινδύνου.

Χολοκυστίτιδα

Η χολοκυστίτιδα είναι φλεγμονή της χοληδόχου κύστης και προκαλείται συχνότερα όταν ένας χολόλιθος αποφράξει τον κυστικό πόρο, εμποδίζοντας τη φυσιολογική παροχέτευση της χολής.

Μπορεί να εκδηλωθεί με έντονο και επίμονο πόνο στο δεξιό άνω μέρος της κοιλιάς, πυρετό, ναυτία, εμετούς και έντονη ευαισθησία στην περιοχή. Η οξεία χολοκυστίτιδα χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση και κατάλληλη αντιμετώπιση.

Καρκίνος της χοληδόχου κύστης

Ο καρκίνος της χοληδόχου κύστης είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση, η οποία συχνά δεν προκαλεί ειδικά συμπτώματα στα αρχικά της στάδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζεται τυχαία κατά τον έλεγχο για χολόλιθους ή μετά την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Ύποπτα απεικονιστικά ευρήματα, όπως μια πολυποειδής βλάβη με χαρακτηριστικά αυξημένου κινδύνου ή άτυπη πάχυνση του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης, χρειάζονται εξειδικευμένη αξιολόγηση, ώστε να καθοριστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική αξιολόγηση, στον εργαστηριακό έλεγχο και στις κατάλληλες απεικονιστικές εξετάσεις. Η αρχική απεικονιστική εξέταση είναι συνήθως το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, το οποίο μπορεί να αναδείξει την παρουσία χολόλιθων, χολικής λάσπης ή πολυπόδων, καθώς και πάχυνση του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης ή διάταση των χοληφόρων.

Ανάλογα με τα συμπτώματα και τα ευρήματα, μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον:

γενική αίματος και δείκτες φλεγμονής.

έλεγχος χολερυθρίνης και ηπατικών ενζύμων.

μέτρηση αμυλάσης και λιπάσης, όταν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας.

μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία, όταν υπάρχει υποψία απόφραξης ή λίθου στα χοληφόρα.

ενδοσκοπικός υπέρηχος ή γαστρεντερολογική αξιολόγηση, ανάλογα με την περίπτωση.

Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία εξετάζεται ιδιαίτερα όταν τα χοληφόρα είναι διατεταμένα ή οι εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας είναι παθολογικές. Όταν τα ευρήματα δεν είναι διαγνωστικά, μπορεί να ακολουθήσει ενδοσκοπικός υπέρηχος.

Ο συνδυασμός της κλινικής εξέτασης, των εργαστηριακών εξετάσεων και του απεικονιστικού ελέγχου συμβάλλει στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στον σχεδιασμό της κατάλληλης αντιμετώπισης.

Σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις της χοληδόχου κύστης

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί την καθιερωμένη ελάχιστα επεμβατική μέθοδο για την αντιμετώπιση των συμπτωματικών χολόλιθων, της οξείας ή χρόνιας χολοκυστίτιδας και επιλεγμένων πολυπόδων της χοληδόχου κύστης.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών, με τη χρήση ειδικής κάμερας και χειρουργικών εργαλείων, επιτρέποντας την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Σε σύγκριση με την ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η λαπαροσκοπική προσέγγιση συνδέεται συνήθως με λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ρομποτική χολοκυστεκτομή

Η ρομποτική χολοκυστεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, η οποία πραγματοποιείται με τη συνδρομή ρομποτικού χειρουργικού συστήματος.

Μπορεί να επιλεγεί σε συγκεκριμένα περιστατικά, με βάση τα χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης, καθώς και την εκτίμηση και την εμπειρία του χειρουργού. Δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη καταλληλότερη ή ανώτερη επιλογή για όλους τους ασθενείς και η απόφαση για τη χειρουργική μέθοδο πρέπει να εξατομικεύεται.

Δρ. Γεώργιος Σάμπαλης , Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Γενικής και Λαπαροσκοπικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Στην Κλινική Γενικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών παρέχεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση και σύγχρονη αντιμετώπιση παθήσεων όπως οι πέτρες στη χολή, η λάσπη στη χολή, οι πολύποδες χοληδόχου κύστης, η χολοκυστίτιδα και οι επιλεγμένες σύνθετες παθήσεις της χοληδόχου κύστης. Η θεραπεία σχεδιάζεται εξατομικευμένα, ανάλογα με τα συμπτώματα, τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος, τον κίνδυνο επιπλοκών και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

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