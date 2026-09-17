Υπνοθεραπεία: Τι μπορεί να αντιμετωπίσει και ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες

Η αποκάλυψη ότι η γιατρός που έκανε πλασφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη έστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή σε υπνοθεραπευτή έφερε στο προσκήνιο την υπνοθεραπεία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς από τις ΗΠΑ η υπνοθεραπεία είναι μια εναλλακτική θεραπεία. Η γιατρός που έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη είχε συνεργασία και με υπνοθεραπευτή.

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Η υπνοθεραπεία είναι μία κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης και εστίασης της προσοχής, που επιτρέπει στους ασθενείς να είναι πιο δεκτικοί στο να κάνουν ωφέλιμες αλλαγές στη ζωή τους για να διαχειριστούν καλύτερα ορισμένα προβλήματα υγείας.

Ανήκει στις συμπληρωματικές (λέγονται και εναλλακτικές) θεραπείες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται μαζί με τις ιατρικές ψυχολογικές θεραπείες και όχι αντί γι’ αυτές, αναφέρουν ειδικοί από την Cleveland Clinic στο Οχάιο.

Την υπνοθεραπεία (ή ύπνωση) κάνει ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος θεραπευτής. Χρησιμοποιεί λεκτικά σήματα, επαναλήψεις και νοερές εικόνες για να εισαγάγει τον ενδιαφερόμενο σε κατάσταση ύπνωσης. Αυτό το υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και εστίασης της προσοχής θα τον βοηθήσει να δεχτεί ωφέλιμες αλλαγές στις συνήθειες ή τις συμπεριφορές του.

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Ξεχάστε όμως όσα έχετε δει στις τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Στην αληθινή ζωή, κανείς δεν μπορεί να κουνήσει ένα μενταγιόν μπροστά στα μάτια σας για να βυθιστείτε στην ύπνωση. Ο υπνοθεραπευτής θα σας οδηγήσει σε αυτήν με μία σειρά ασκήσεων και διαλογισμό, που θα σας χαλαρώσουν και θα βοηθήσουν το μυαλό σας να συγκεντρωθεί βαθιά.

Σε τι μπορεί να βοηθήσει

Η υπνοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην διαχείριση αρκετών διαταραχών και προβλημάτων υγείας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να ασκήσει θετικές επιδράσεις ακόμα και στην καρδιά και το καρδιαγγειακό σύστημα. Ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό.

Προς το παρόν, η ύπνωση χρησιμοποιείται συνήθως για την αντιμετώπιση του στρες και του άγχους, αναφέρουν ειδικοί από την Mayo Clinic, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα.

Μπορεί ιδιαιτέρως να καταπραΰνει το άγχος και το στρες πριν από μία ιατρική ή οδοντιατρική πράξη. Μπορεί ακόμα να είναι χρήσιμη για:

Τη διαχείριση του πόνου. Ο πόνος μπορεί λ.χ. να οφείλεται σε εγκαύματα, καρκίνο, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ινομυαλγία, προβλήματα στη γνάθο, οδοντιατρικές πράξεις, ημικρανία.

Την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κλιμακτηρίου (π.χ. εξάψεις)

Την καταπράϋνση προβλημάτων ψυχικής υγείας. Μπορεί λ.χ. να συμβάλλει στη μείωση του άγχους που σχετίζεται με φοβίες, σύνδρομο μετατραυματικού στρες κ.λπ.

Αλλαγές στη συμπεριφορά. Η υπνοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί με κάποια επιτυχία για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, του βρεξίματος του κρεβατιού, της υπερφαγίας. Ενδέχεται επίσης να συμβάλλει στη διακοπή του καπνίσματος.

Την διαχείριση ορισμένων παρενεργειών των αντικαρκινικών θεραπειών (π.χ. της ναυτίας και του εμέτου)

Πόσο ωφέλιμη είναι όμως στ’ αλήθεια η υπνοθεραπεία; Αυτό είναι υποκειμενικό, λένε οι ειδικοί. Μολονότι πολλά από τα δυνητικά οφέλη της είναι ανέκδοτες μαρτυρίες (σ.σ. μαρτυρίες μεμονωμένων ασθενών και όχι μελέτες), οι αλλαγές που βιώνουν οι ασθενείς είναι αληθινές. Ωστόσο οι μελέτες συνεχίζονται για να βρεθεί πώς ακριβώς επιδρά.

Διάρκεια και παρενέργειες

Κάθε συνεδρία υπνοθεραπείας συνήθως διαρκεί περίπου μία ώρα. Συνήθως συνιστώνται αρκετές συνεδρίες πριν αρχίσει ο ενδιαφερόμενος να βλέπει ή να αισθάνεται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Όπως κάθε θεραπεία, εξ άλλου, μπορεί να έχει και κάποιες παρενέργειες. Αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες (σε λιγότερο από το 0,5% των ασθενών) και είναι ελαφριές. Μερικοί ασθενείς έχουν αναφέρει:

Ζάλη

Κόπωση

Πονοκέφαλο

Εντεινόμενο άγχος

Δυσκολία στον ύπνο

Οι ειδικοί της Cleveland Clinic τονίζουν ότι η υπνοθεραπεία είναι ασφαλής όταν γίνεται με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο θεραπευτή. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε περίπτωση να μην βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο.

Γι’ αυτό τον λόγο συνιστούν να είναι οι ασθενείς ειλικρινείς με τον εαυτό τους και με τον θεραπευτή τους. Και βεβαίως να μην διακόπτουν τις κανονικές θεραπείες για να δοκιμάζουν εναλλακτικές. Αυτές χορηγούνται συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές ιατρικές πρακτικές. Εάν, τέλος, παρουσιάσετε κάποιο πρόσθετο ή διαφορετικό σύμπτωμα, μιλήστε με τον γιατρό και ενημερώστε και τον υπνοθεραπευτή σας.

Πηγή: Iatropedia.gr