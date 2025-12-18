Πήγε να αφαιρέσει κύστη 11 κιλών από την ωοθήκη της και ανακάλυψε ότι είχε εξωμήτρια κύηση

Μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε μια γυναίκα που επρόκειτο να χειρουργηθεί για τεράστια κύστη στην ωοθήκη της, καθώς ανακάλυψε λίγες ημέρες πριν από την επέμβαση ότι κυοφορούσε ένα σχεδόν τελειόμηνο έμβρυο. Ωστόσο δεν αναπτυσσόταν στην μήτρα της, αλλά στο εσωτερικό της κοιλιάς της, καθώς η γυναίκα είχε κοιλιακή εγκυμοσύνη.

Οι γιατροί της λένε ότι αυτού του τύπου η έκτοπη (ή εξωμήτριος) κύηση είναι εξαιρετικά σπάνια και επικίνδυνη. Το να οδηγήσει, δε, στη γέννηση ενός υγιούς βρέφους είναι σχεδόν ανήκουστο.

Το απίστευτο αυτό περιστατικό έφεραν στη δημοσιότητα γιατροί από το Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai, στο Λος Άντζελες. Όπως αναφέρουν, η 41 ετών Suze Lopez προετοιμαζόταν για την χειρουργική αφαίρεση μίας ωοθηκικής κύστης που ζύγιζε 11 κιλά. Η κύστη αυτή αναπτυσσόταν επί χρόνια στην ωοθήκη της και είχε πια αποφασίσει να την βγάλει.

Στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου έκανε και ένα τυπικό τεστ εγκυμοσύνης. Δεν περίμενε να δείξει κάτι και έτσι έπαθε αληθινό σοκ όταν έμαθε πως ήταν έγκυος.

«Στην αρχή σκέφτηκα ότι ήταν ψευδώς θετικό το αποτέλεσμα», δήλωσε η κυρία Lopez, η οποία είναι νοσηλεύτρια. «Είχα συνηθίσει να έχω ακανόνιστη περίοδο και ενοχλήσεις στην κοιλιά λόγω της κύστης. Μου ήταν αδιανόητο ότι μετά από 17 χρόνια προσπαθειών και προσευχών για να αποκτήσουμε δεύτερο παιδί με τον σύζυγό μου, ήμουν στ’ αλήθεια έγκυος».

Το τεστ επαναλήφθηκε και το αποτέλεσμά του επιβεβαιώθηκε. Έτσι, τρεις ημέρες μετά το πρώτο τεστ, η γυναίκα βγήκε ραντεβού με τον σύζυγό της για να του ανακοινώσει την εγκυμοσύνη. Ξαφνικά όμως άρχισε να πονάει και έσπευσαν στο Cedars-Sinai.

Δεύτερο σοκ

Όταν έφτασαν, διαπιστώθηκε ότι η κυρία Lopez είχε επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση. Αμέσως, ο διευθυντής του Τμήματος Τοκετών Dr. John Ozimek, επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Cedars-Sinai, σταθεροποίησε την πίεσή της και ζήτησε να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις, υπέρηχος και μαγνητική τομογραφία

Και εκεί έπαθε η κυρία Lopez το δεύτερο σοκ, αφού οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν την εξαιρετικά σπάνια κοιλιακή εγκυμοσύνη.

«Η Suze ήταν έγκυος, αλλά η μήτρα της ήταν άδεια. Τον χώρο καταλάμβανε η τεράστια κύστη της», είπε ο Dr. Ozimek. «Πίσω από αυτήν, όμως, κρυβόταν ένα σχεδόν τελειόμηνο μωρό. Αναπτυσσόταν σε έναν μικρό χώρο στην κοιλιά, κοντά στο ήπαρ, με τους γλουτούς του να στηρίζονται πάνω στη μήτρα. Μία εγκυμοσύνη τόσο μακριά από τη μήτρα που να εξελίσσεται φυσιολογικά, είναι σχεδόν ανήκουστη».

Οι γιατροί συνειδητοποίησαν επίσης ότι καθώς μεγάλωνε το μωρό, ωθούσε την ωοθηκική κύστη προς τα εμπρός. «Λογικό είναι να αισθάνεται πως η κύστη της μεγάλωνε. Πού να φανταστεί ότι είχε εξωμήτριο κύηση», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Υψηλού κινδύνου

Στην εξωμήτριο κύηση, το γονιμοποιημένο ωάριο δεν εμφυτεύεται στο εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας, όπως θα έπρεπε. Εμφυτεύεται έξω από αυτήν, συνήθως στη σάλπιγγα. Μπορεί όμως να αναπτυχθεί και σε άλλα όργανα ή σε μεγάλο αιμοφόρο αγγείο, εξηγούν οι γιατροί του Cedars-Sinai.

Σε αυτά τα σημεία, η εγκυμοσύνη ενέχει κινδύνους. Ο πλακούντας δεν μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και υπάρχει εξαιρετικά αυξημένος κίνδυνος καταστροφικής αιμορραγίας και θανάτου του εμβρύου.

Το να επιβιώσει ένα έμβρυο από την εξωμήτριο κύηση είναι εξαιρετικά σπάνιο. Συχνά, δε, αντιμετωπίζει σοβαρές ιατρικές επιπλοκές.

«Ήταν εκπληκτικό το να βλέπουμε αυτό το τελειόμηνο μωρό να κάθεται πίσω από μία τεράστια ωοθηκική κύστη. Σε όλη μου την καριέρα δεν έχω ακούσει ποτέ για έμβρυο που να έφτασε σε τόσο προχωρημένο στάδιο κύησης», δήλωσε ο γυναικολόγος-ογκολόγος Dr. Michael Manuel, αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας στο πανεπιστήμιο.

Όπως εξήγησε, οι γιατροί έπρεπε να βρουν τρόπο να γεννηθεί με ασφάλεια το μωρό, αφού πρώτα θα αφαιρούσαν την κύστη. Ταυτοχρόνως έπρεπε να βεβαιωθούν ότι δεν θα κινδύνευε η μητέρα.

Ιατρικό θαύμα

Χρειάστηκε η συμβολή 30 ειδικών του νοσοκομείου για να εκτελεσθεί η πολύπλοκη και εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση. Ωστόσο δεν ήταν χωρίς επιπλοκές. Η κυρία Lopez έπαθε σοβαρή αιμορραγία και χρειάσθηκε 11 μονάδες αίμα για να σταθεροποιηθεί. Τόσο εκείνη όσο και ο γιος της, που ονομάστηκε Ryu, ανέρρωσαν εκπληκτικά γρήγορα.

Ο μικρούλης γεννήθηκε σχεδόν 4 κιλά. Είχε ελάχιστα προβλήματα υγείας τα οποία ξεπέρασε γρήγορα. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχε πιάσει όλα τα κρίσιμα ορόσημα για την ανάπτυξή του και οι γιατροί πιστεύουν πως θα έχει μια καλή ζωή.

Τα εφετινά θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα με την οικογένειά του, με τους γιατρούς να περιγράφουν τη γέννησή του ως αληθινό ιατρικό θαύμα.

Πηγή iatropedia.gr