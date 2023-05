Αυτή είναι με λίγα λόγια η νέα κατευθυντήρια «γραμμή» που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη (NSS): Συνιστά την αποφυγή της χρήσης τους για τον έλεγχο του σωματικού βάρους ή τη μείωση του κινδύνου μη μεταδοτικών ασθενειών.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι «η σύσταση βασίζεται στα ευρήματα συστηματικής επανεξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων, τα οποία υποδηλώνουν ότι η χρήση των NSS δεν παρέχει μακροπρόθεσμα οφέλη στη μείωση του σωματικού λίπους σε ενήλικες ή παιδιά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποδηλώνουν επίσης ότι ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη μακροχρόνια χρήση των γλυκαντικών, όπως αυξημένος κίνδυνος διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων και θνησιμότητας στους ενήλικες».

«Η αντικατάσταση των ελεύθερων σακχάρων με γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη NSS δεν βοηθά μακροπρόθεσμα στον έλεγχο του βάρους. Οι άνθρωποι πρέπει να εξετάσουν άλλους τρόπους για να μειώσουν την πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων, όπως η κατανάλωση τροφίμων με φυσικά σάκχαρα, όπως τα φρούτα, ή μη ζαχαρούχα τρόφιμα και ποτά», λέει ο Francesco Branca, Διευθυντής Διατροφής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΠΟΥ.

«Τα NSS δεν είναι βασικοί διατροφικοί παράγοντες και δεν έχουν διατροφική αξία. Οι άνθρωποι θα πρέπει να μειώσουν συνολικά τη γλυκύτητα της διατροφής, ξεκινώντας από νωρίς στη ζωή τους, για να βελτιώσουν την υγεία τους.

Ακόμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ΠΟΥ διευκρινίζει ότι «η σύσταση ισχύει για όλα τα άτομα, εκτός από τα άτομα με προϋπάρχοντα διαβήτη, και περιλαμβάνει όλα τα συνθετικά και φυσικά απαντώμενα ή τροποποιημένα μη θρεπτικά γλυκαντικά που δεν ταξινομούνται ως σάκχαρα και βρίσκονται σε βιομηχανικά τρόφιμα και ποτά ή πωλούνται μόνα τους για να προστεθούν σε τρόφιμα και ποτά από τους καταναλωτές. Τα συνήθη NSS περιλαμβάνουν την ακεσουλφάμη Καλίου, την ασπαρτάμη, την αντβαντάμη, τα κυκλαμικά, τη νεοτάμη, τη σακχαρίνη, τη σουκραλόζη, τη στέβια και τα παράγωγα της στέβιας.

.@WHO‘s new guideline recommends against the use of non-sugar sweeteners to control body weight or reduce the risk of noncommunicable diseases. The recommendation applies to all people except individuals with pre-existing #diabetes. https://t.co/QDUyblbBd6