Συντηρητικά τροφίμων προκαλούν υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις: Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα – Δείτε την έρευνα

Συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις

Δραματική η αύξηση του κινδύνου για αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, στην περίπτωση που κάποιος καταναλώνει συχνά τρόφιμα που περιέχουν συντηρητικά. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας «European Heart Journal», κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατανάλωση των συγκεκριμένων συστατικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άτομα που κατανάλωσαν τις μεγαλύτερες ποσότητες μη αντιοξειδωτικών συντηρητικών (στοχεύουν στην μη ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων στα τρόφιμα), είχαν 29% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, σε σύγκριση με εκείνα που κατανάλωναν τα λιγότερα, και 16% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων της καρδιακής προσβολής, του εγκεφαλικού επεισοδίου και της στηθάγχης.

Τα άτομα που κατανάλωναν τα περισσότερα αντιοξειδωτικά συντηρητικά (συντηρητικά που εμποδίζουν την οξείδωση των τροφών) είχαν 22% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Η έρευνα με επικεφαλής το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (INSERM), έγινε σε 112.395 άτομα από όλη τη Γαλλία, με λεπτομερή ανάλυση της διατροφής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την έρευνα εδώ.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα συστατικά όλων των τροφίμων και ποτών, ενώ παρακολούθησαν την υγεία των συμμετεχόντων για κατά μέσο όρο επτά έως οκτώ χρόνια.

Εντόπισαν ότι το 99,5% των συμμετεχόντων είχε καταναλώσει τουλάχιστον ένα συντηρητικό τροφίμων μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη συμμετοχή τους στη μελέτη.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης 17 από τα συντηρητικά που καταναλώνονται πιο συχνά και διαπίστωσαν ότι 8 από αυτά συνδέονταν ειδικά με την υψηλή αρτηριακή πίεση. Πρόκειται για τα: σορβικό κάλιο (E202), μεταθειώδες κάλιο (E224), νιτρώδες νάτριο (E250), ασκορβικό οξύ (E300), ασκορβικό νάτριο (E301), ερυθορβικό νάτριο (E316), κιτρικό οξύ (E330) και εκχυλίσματα δενδρολίβανου (E392). Το ασκορβικό οξύ (E300) συνδέθηκε επίσης με καρδιαγγειακή νόσο.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς που είναι εγγενείς στον σχεδιασμό της. Ωστόσο, τα ευρήματα βασίζονται σε εξαιρετικά λεπτομερή δεδομένα και έχουν λάβει υπόψη και άλλους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα αποτελέσματα, σημειώνουν οι ερευνητές, υποδεικνύουν ότι χρειάζεται επαναξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών αυτών των πρόσθετων τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές για καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Τα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες συστάσεις υπέρ της κατανάλωσης μη επεξεργασμένων και ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων και της αποφυγής περιττών πρόσθετων ουσιών.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα πώς τα πρόσθετα τροφίμων και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να επηρεάζουν δείκτες φλεγμονής, το οξειδωτικό στρες, το μεταβολικό προφίλ του αίματος και τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου. Αυτό ενδέχεται να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα πρόσθετα μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών.