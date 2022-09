Μπορεί να νομίζετε ότι ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, αλλά σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν το 7% των γυναικών και το 10% των ανδρών έχουν έλλειψη σε βιταμίνη C.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν ότι έχετε έλλειψη βιταμίνης C;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1. Αρρωσταίνετε συχνά: Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό, το οποίο προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Αυτή η αντιοξειδωτική βιταμίνη βοηθά επίσης στην επούλωση των πληγών και υποστηρίζει την υγιή παραγωγή κολλαγόνου. Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που βοηθά να διατηρήσετε τις αρθρώσεις σας υγιείς και το δέρμα σας σφριγηλό και χωρίς ρυτίδες.

Εάν κολλάτε συχνά αναπνευστικές λοιμώξεις και ιούς, μπορεί να χρειάζεστε περισσότερη βιταμίνη C στη διατροφή σας. Επίσης, εάν δεν τρώτε φρούτα και λαχανικά, μια από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C, το σώμα σας σίγουρα έχει έλλειψη βιταμίνης C.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οργανισμός δεν μπορεί να αποθηκεύσει βιταμίνη C. Επομένως πρέπει να λαμβάνετε λίγη στη διατροφή σας καθημερινά. Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κρυολογήματα και ιώσεις, αλλά αν αρρωσταίνετε γενικώς συχνά, είναι σώφρον να αποκλείσετε άλλες αιτίες με αιματολογική και φυσική εξέταση σε γιατρό.

2. Νιώθετε κουρασμένοι όλη την ώρα

Ένα πιθανό σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερη βιταμίνη C είναι η κούραση. Εάν νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι και δεν έχετε αλλάξει τίποτα στη διατροφή ή τον τρόπο ζωής σας πρόσφατα, μπορεί να οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αιτίες κόπωσης. Εάν αισθάνεστε κουρασμένοι, επισκεφθείτε τον γιατρό σας για φυσική εξέταση και κάντε και εξέταση αίματος.

3. Τα ούλα σας ματώνουν

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ουλίτιδας. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι άτομα με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C είχαν 1,16 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αιμορραγία στα ούλα. Εάν έχετε αιμορραγία των ούλων, τρώτε περισσότερες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C αλλά επισκεφθείτε και τον οδοντίατρό σας.