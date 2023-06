Σύμφωνα με έρευνες σχεδόν το 7% των γυναικών και το 10% των ανδρών έχουν έλλειψη σε βιταμίνη C.

Αλλά πρόκειται για μια βιταμίνη που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία μας από λοιμώξεις.

Τα 7 σημάδια ότι μάλλον έχετε έλλειψη βιταμίνης C

1. Αρρωσταίνετε συχνά

Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό, το οποίο προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Αυτή η αντιοξειδωτική βιταμίνη βοηθά επίσης στην επούλωση των πληγών και υποστηρίζει την υγιή παραγωγή κολλαγόνου. Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που βοηθά να διατηρήσετε τις αρθρώσεις σας υγιείς και το δέρμα σας σφριγηλό και χωρίς ρυτίδες.

Εάν κολλάτε συχνά αναπνευστικές λοιμώξεις και ιούς, μπορεί να χρειάζεστε περισσότερη βιταμίνη C στη διατροφή σας. Επίσης, εάν δεν τρώτε φρούτα και λαχανικά, μια από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C, το σώμα σας σίγουρα έχει έλλειψη βιταμίνης C.

Ο οργανισμός δεν μπορεί να αποθηκεύσει βιταμίνη C. Επομένως πρέπει να λαμβάνετε λίγη στη διατροφή σας καθημερινά. Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κρυολογήματα και ιώσεις, αλλά αν αρρωσταίνετε γενικώς συχνά, είναι σώφρον να αποκλείσετε άλλες αιτίες με αιματολογική και φυσική εξέταση σε γιατρό.

2. Νιώθετε κουρασμένοι όλη την ώρα

Ένα πιθανό σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερη βιταμίνη C είναι η κούραση. Εάν νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι και δεν έχετε αλλάξει τίποτα στη διατροφή ή τον τρόπο ζωής σας πρόσφατα, μπορεί να οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αιτίες κόπωσης. Εάν αισθάνεστε κουρασμένοι, επισκεφθείτε τον γιατρό σας για φυσική εξέταση και κάντε και εξέταση αίματος.

3. Τα ούλα σας ματώνουν

Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ουλίτιδας. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι άτομα με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C είχαν 1,16 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αιμορραγία στα ούλα. Εάν έχετε αιμορραγία των ούλων, τρώτε περισσότερες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C αλλά επισκεφθείτε και τον οδοντίατρό σας.

4. Μελανιάζετε εύκολα

Εάν έχετε παρατηρήσει περισσότερους μώλωπες από το συνηθισμένο, μπορεί να ευθύνεται η έλλειψη βιταμίνης C. Η βιταμίνη C βοηθά στην πήξη του αίματος και διατηρεί ισχυρούς τους ιστούς του σώματος. Εάν δεν έχετε έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να μελανιάζετε πολύ πιο εύκολα και σε ανύποπτες επαφές ή ελαφριά χτυπήματα. Μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να απορροφήσει το σώμα σας αρκετή βιταμίνη C από τροφές ή συμπληρώματα, προτού προσέξετε αλλαγές. Ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων είναι μια άλλη αιτία που μελανιάζουμε. Οπότε είναι σώφρον και πάλι να κάνετε έναν πλήρη έλεγχο και μια εξέταση αίματος πριν υποθέσετε ότι έχετε έλλειψη βιταμίνης C.

5. Αργή επούλωση πληγών

Εάν το δέρμα καθυστερεί να επουλωθεί από κοψίματα ή άλλες πληγές, ίσως φταίει ότι δεν παίρνετε αρκετή βιταμίνη C από τη διατροφή σας. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις βιταμίνης C μετά από χειρουργική επέμβαση ανάρρωσαν πιο γρήγορα από εκείνους που δεν έπαιρναν το συμπλήρωμα.

Η βιταμίνη C βοηθά στη διατήρηση υγιούς κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που διατηρεί το δέρμα λείο και ελαστικό. Χωρίς αρκετή βιταμίνη C, δεν παράγετε αρκετό νέο κολλαγόνο καθώς μεγαλώνετε. Γι’ αυτό άλλωστε οι ηλικιωμένοι έχουν ρυτίδες στο πρόσωπο και τα χέρια τους. Έτσι, εάν θέλετε νεανικό δέρμα βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε πολλά φρούτα όπως ακτινίδια ή πορτοκάλια.

6. Πονάνε οι αρθρώσεις σας

Ο πόνος στις αρθρώσεις είναι ένα από τα πιο κοινά σημάδια έλλειψης βιταμίνης C. Μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά είναι πιο συχνή στα γόνατα και τους γοφούς. Γιατί η ανεπάρκεια βιταμίνης C προκαλεί πόνους στις αρθρώσεις; Η βιταμίνη C βοηθά στη δημιουργία υγιούς κολλαγόνου για υποστήριξη των αρθρώσεων. Όταν έχετε έλλειψη βιταμίνης C, οι αρθρώσεις σας μπορεί να υποφέρουν. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

-πόνος στις αρθρώσεις όταν κινείστε

-δυσκαμψία

-πρήξιμο και μώλωπες γύρω από τις αρθρώσεις

-πόνοι σε μύες ή τένοντες κοντά στις αρθρώσεις

Εάν έχετε αυτά τα συμπτώματα, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γιατρό γιατί μπορεί να προκαλούνται από κάτι άλλο, όπως κάποιος τύπος αρθρίτιδας. Αλλά βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη C στη διατροφή σας για να διατηρήσετε τις αρθρώσεις σας υγιείς.

7. Δερματικές αλλαγές

Εάν έχετε έλλειψη βιταμίνης C, μπορεί να έχετε κάποιες δερματικές αλλαγές που είναι εύκολο να εντοπιστούν. Τα πιο κοινά συμπτώματα σε αυτή την περίπτωση είναι:

-Κόκκινα ή αποχρωματισμένα μπαλώματα στο δέρμα

-Μελανιάζετε εύκολα, ειδικά σε μέρη όπου σπανίως έχετε μώλωπες (όπως το εσωτερικό των αγκώνων)

-Ξηρότητα και σκάσιμο του δέρματος στις γωνίες του στόματος

Αυτά τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν όταν αυξήσετε την βιταμίνη C που λαμβάνετε. Αν όχι, πιθανότατα υπάρχει άλλη αιτία. Μπορείτε να πάρετε περισσότερη βιταμίνη C από τροφές όπως τα εσπεριδοειδή και οι πιπεριές, ή από τα συμπληρώματα βιταμίνης C (σε συνεννόηση με τον γιατρό σας).

Συμπερασματικά

Εάν παρατηρείτε κάποιο από τα παραπάνω σημάδια, να γνωρίζετε ότι η έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να είναι πιθανή αιτία. Ακόμα κι αν δεν έχετε αυτά τα σημάδια ή συμπτώματα, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε αρκετή βιταμίνη C στη διατροφή σας τρώγοντας πολλά προϊόντα πλούσια σε αυτή.

Πηγή: scitechdaily.com