Τι μπορεί να πάθει κανείς αν φάει μισοψημένο ή ωμό χοιρινό κρέας: Αποκαλυπτική η αξονική ασθενούς

Στη δημοσιότητα έδωσε ένας γιατρός εξέταση ενός ασθενούς προκειμένου να δείξει τις συνέπειες που έχει η κατανάλωση ωμού χοιρινού κρέατος.

«Είναι μία από τις πιο απίστευτες αξονικές που έχω δει ποτέ», έγραψε στις 25 Αυγούστου στο Χ (πρώην Twitter) ο Dr. Sam Ghali, επίκουρος καθηγητής Επειγούσης Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, στην Τζάκσονβιλ δείχνοντας την εξέταση μιας ασθενούς που έτρωγε ωμό χοιρινό κρέας.

Η αξονική δείχνει τα πόδια της ασθενούς, οι μύες των οποίων είναι γεμάτοι με ένα παράσιτο που λέγεται κεστώδης σκώληκας (ταινία taenia solium).

Το παράσιτο αυτό προκαλεί κυστικέρκωση, όταν ένας άνθρωπος φάει ωμό ή ατελώς μαγειρεμένο χοιρινό κρέας που περιέχει βιώσιμους κυστίκερκους (κύστεις).

Ο Dr. Ghali χρησιμοποιεί το Χ για να διδάσκει στους ακολούθους του Επείγουσα Ιατρική, παρουσιάζοντάς τους διάφορα περιστατικά. Σε επόμενη ανάρτησή του παρέθεσε μερικά στοιχεία για την κυστικέρκωση.

Here’s one of the craziest CT scans I’ve ever seen What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L

Όπως εξήγησε, 5 έως 12 εβδομάδες μετά την κατανάλωση των κύστεων, μπορεί να εξελιχθούν στη γαστρεντερική οδό σε ενήλικες, ώριμους σκώληκες. Η κατάσταση αυτή λέγεται εντερική ταινίαση. Οι ενήλικες σκώληκες παράγουν αυγά τα οποία απελευθερώνονται στα ανθρώπινα κόπρανα.

Τα βάσανα του ασθενούς που έφαγε το μολυσμένο ωμό χοιρινό, όμως, δεν τελειώνουν εδώ. Εάν καταπιεί αυτά τα αυγά (επειδή π.χ. δεν έπλυνε καλά τα χέρια του μετά την τουαλέτα) μπορεί να εκδηλώσει κυστικέρκωση

Αυτό συμβαίνει ως εξής: Όταν καταναλώσει τα αυγά, αυτά απελευθερώνουν προνύμφες οι οποίες εισδύουν στο εντερικό τοίχωμα και εισβάλλουν στην ροή του αίματος. Από εκεί μπορούν να εξαπλωθούν παντού στο σώμα, τονίζει ο Dr. Ghali.

Όταν φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, εγκαθίστανται εκεί και δημιουργούν κυστίκερκους. Οι πιο συχνές θέσεις όπου εξαπλώνονται είναι:

Ο εγκέφαλος

Τα μάτια

Ο υποδόριος ιστός (κάτω από το δέρμα)

Οι σκελετικοί μύες

Αναλόγως με τη θέση ανάπτυξης προκαλούνται και διάφορες εκδηλώσεις. Όταν λ.χ. φθάσουν στον υποδόριο ιστό μπορεί να δημιουργήσουν εξογκώματα. Στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσουν πονοκεφάλους, σύγχυση και επιληπτικούς σπασμούς (νευροκυστικέρκωση).

Φυσικά το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς δεν μένει αμέτοχο σε όλο αυτό. Τυπικά επιτίθεται στις κύστεις και τις εξουδετερώνει. Σε αυτές συσσωρεύεται στη συνέχεια ασβέστιο και δημιουργούνται αποτιτανώσεις. Αυτές απεικονίζονται ως «κόκκοι ρυζιού» στην αξονική, όπως δείχνει και αυτή που ανήρτησε ο Dr. Ghali.

Η κυστικέρκωση γενικώς έχει καλή πρόγνωση. Ωστόσο μερικές φορές αποβαίνει μοιραία. Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνονται από ωμό χοιρινό κρέας. Οι 50.000 από αυτούς χάνουν τη ζωή τους.

Answer: Cysticercosis



Cysticercosis is an infamous parasitic infection caused by ingestion of larval cysts of Taenia Solium, also known as: Pork Tapeworm



The Life Cycle is absolutely wild and sort of complicated but I’m gonna break it down here and hopefully make it easy to…