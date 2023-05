Το άγχος που προκαλείται από την ανισότητα των φύλων προκαλεί προβλήματα στον εγκέφαλο των γυναικών, λέει με μια πρώτη στο είδος της μελέτη που παρουσίασαν ερευνητές.

Ερευνητές σε περισσότερα από 70 ιδρύματα εξέτασαν περισσότερες από 7.800 μαγνητικές τομογραφίες από άτομα σε 29 χώρες και διαπίστωσαν πως τα τμήματα του εγκεφάλου που επηρεάζονται από την ανισότητα των φύλων, συνδέονται με το άγχος και τα συναισθήματα και τα περισσότερα προβλήματα τα είχαν γυναίκες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης πως το πάχος του φλοιού του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου ήταν λεπτότερο στις γυναίκες που ζουν σε χώρες όπου η ανισότητα των φύλων είναι μεγάλη. Αντίθετα, δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικές διαφορές στον εγκέφαλο των γυναικών που ζουν σε χώρες οι οποίες έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην ισότητα των φύλων.

Παίζει ρόλο το περιβάλλον που ζουν

«Η ανάλυσή μας υποδηλώνει ότι ορισμένες διαφορές στη δομή του εγκεφάλου των γυναικών συνδέονται με το δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν», δήλωσε ο Δρ Νίκολας Κρόσλεϊ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Οι αλλαγές αυτές εντοπίστηκαν κυρίως σε περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στον έλεγχο των συναισθημάτων και οι οποίες επηρεάζονται από διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος, όπως η κατάθλιψη και το μετατραυματικό στρες», σημείωσε.

Οι ερευνητές εξέτασαν μαγνητικές τομογραφίες από περίπου 4.000 γυναίκες και 4.000 άνδρες ηλικίας 18 έως 40 ετών από 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Λατινικής Αμερικής, της Κίνας, της Νότιας Αφρικής και της Ινδίας.

Επικίνδυνη η επίδραση

«Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν μια πιθανή νευρωνική σύνδεση μεταξύ της ανισότητας των φύλων και του υψηλότερου κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας και χαμηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων, υποδεικνύοντας τη δυνητικά επικίνδυνη επίδραση της ανισότητας των φύλων στον εγκέφαλο των γυναικών», τόνισε ο Κρόσλεϊ.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Independent», σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το King’s College του Λονδίνου και την Ipsos, το 53% των ανδρών και το ένα τρίτο των γυναικών στη Βρετανία υποστηρίζει πως οι προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των γυναικών είναι τόσο σημαντικές που οι άνδρες υφίστανται διακρίσεις.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

ΠΗΓΗ: Independent