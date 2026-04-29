HPV: Ο ιός που συνδέεται με καρκίνο και δεν κάνει διακρίσεις – Πώς να τον προλάβουμε

Αν νομίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV αφορά μόνο τις γυναίκες, ή ότι ο κίνδυνος του καρκίνου είναι μακριά από εσάς, η πραγματικότητα μάλλον θα σας εκπλήξει.

Σε ένα αποκαλυπτικό vidcast από τη σειρά Health Talks, η κυρία Άννα Παρδάλη, Παιδίατρος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής και ειδικός στρατηγικού σχεδιασμού Εφηβικής Υγείας του ΕΚΠΑ, εξηγεί πώς ο HPV αφορά σχεδόν όλα τα άτομα με ενεργό σεξουαλική ζωή.

Μαζί, ρίχνουμε φως σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γονιός για τον ιό που απειλεί την υγεία του παιδιού του, αλλά και για το εμβόλιο κατά του HPV, το οποίο αποτελεί τη μοναδική «ασπίδα» απέναντι σε πολλές μορφές καρκίνου, που μπορούν να προληφθούν πλήρως και στα δύο φύλα.

Δείτε στο κανάλι του iatropedia.gr στο YouTube τη συνέντευξη που παραχώρησε η Παιδίατρος στη δημοσιογράφο Υγείας, Γιάννα Σουλάκη:

HPV: Ο ιός που δεν κάνει διακρίσεις και δεν είναι μόνο «γυναικεία υπόθεση»

Η Παιδίατρος, κα. Παρδάλη, εξηγεί ποιους σοβαρούς κινδύνους κρύβει ο ιός HPV για τα αγόρια και ποιες μορφές καρκίνου —πέρα από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας— συνδέονται άμεσα με τον ιό.

Η ειδικός εξηγεί:

πώς εξαιτίας ελλιπούς πληροφόρησης, στρατηγικών δημόσιας υγείας, ή ακόμα και προκαταλήψεων, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης στους εμβολιασμούς παιδιών

ποια είναι η ανάλυση της, για τα χαμηλά ποσοστά -που «φλερτάρουν» με το 30%- στα αγόρια και

μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί ακόμη κι αν έχει ήδη προσβληθεί από κάποιο υπότυπο του ιού HPV;

Στην ερώτηση, τί θα έλεγε η ίδια η παιδίατρος σε έναν γονιό που διστάζει να εμβολιάσει το παιδί του, η κα. Παρδάλη είναι αποστομωτική:

«Ποια θα ήταν η απάντηση αυτού του γονέα , αν στο υποτιθέμενο και απευκτέο σενάριο, το παιδί του στο μέλλον διαγνωστεί με καρκίνο και τον ρωτήσει «γιατί;»», αναφέρει η ειδικός και καταλήγει:

«Είναι κρίμα να υπάρχει ένας καρκίνος, τον οποίο μπορούμε να προλάβουμε σχεδόν πολύ κοντά στο 100% και να μην το κάνουμε».

Στην ίδια συνέντευξη, μπορείτε να δείτε ακόμα: