Σίγουρα έχετε δει πολλές φορές αναφορές στο διαδίκτυο, ότι το χλιαρό νερό με λίγο χυμό λεμονιού μπορεί να είναι αποτοξινωτικό και δυναμωτικό για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σε κάθε περίπτωση το νερό με λεμόνι δεν κάνει κακό στον οργανισμό, άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, το νερό και το λεμόνι, ξεχωριστά, είναι υγιεινά.

Αν τα συνδυάσεις, όμως, γίνονται πιο υγιεινά; Η γρήγορη απάντηση είναι: όχι! Από την άλλη, μπορεί το νερό με λεμόνι να σας βλάψει μακροχρόνια; Επίσης, όχι.

Το νερό με λεμόνι περιέχει βιταμίνη C, αλλά πόση χρειάζεστε;

Ο χυμός λεμονιού περιέχει βιταμίνη C, ένα ζωτικής σημασίας θρεπτικό συστατικό. Γνωρίζουμε από καιρό ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε σκορβούτο. Παλιότερα αυτή η κατάσταση σχετιζόταν με ναυτικούς, που δεν είχαν πρόσβαση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε μακρινά ταξίδια.

Πιο πρόσφατα, παρατηρήθηκαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στην Αυστραλία σε άτομα που εισάγονται στο νοσοκομείο και παραπέμπονται για χειρουργική επέμβαση. Αλλά αυτό μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τα επίπεδα βιταμίνης C ευρύτερα στην κοινότητα. Σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, οι παράγοντες που οδήγησαν στην κακή υγεία τους θα μπορούσαν επίσης να έχουν επηρεάσει και την πρόσληψη βιταμίνης C.

Εάν η πρόσληψη βιταμίνης C είναι χαμηλή, τότε το νερό με λεμόνι μπορεί να σας βοηθήσει. Η βιταμίνη C αρχίζει να αποδομείται στους 30–40 ℃, κάτι που θα είχε μικρό αντίκτυπο στο ζεστό νερό με λεμόνι, αλλά τίποτα πολύ ανησυχητικό.

Εάν έχετε αρκετή βιταμίνη C στη διατροφή σας, οτιδήποτε επιπλέον θα αποβάλλεται είτε ως βιταμίνη C είτε ως οξαλικό μέσω των ούρων σας.

Τι άλλο μπορεί να κάνει ο χυμός λεμονιού;

Ο χυμός λεμονιού μπορεί να έχει άλλα οφέλη, αλλά τα συμπεράσματα των μέχρι στιγμής σχετικών ερευνών είναι ανάμεικτα:

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι άτομα με υψηλά επίπεδα λιπιδίων (χοληστερόλη) στο αίμα, που έπιναν χυμό λεμονιού για δύο μήνες δεν είδαν καμία αλλαγή στην αρτηριακή πίεση, το βάρος, ή τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα τους.

στο αίμα τους. Ωστόσο, σε μια άλλη μελέτη, η κατανάλωση 125 ml χυμού λεμονιού με ψωμί οδήγησε σε μικρή μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σε σύγκριση με την κατανάλωση τσαγιού, ή νερού με το ψωμί.

σε σύγκριση με την κατανάλωση τσαγιού, ή νερού με το ψωμί. Μια μικρή μελέτη βρήκε κάτι παρόμοιο με το να πίνετε 30 γραμμάρια χυμού λεμονιού με νερό πριν φάτε ρύζι.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι η οξύτητα του χυμού λεμονιού αναστέλλει ένα συγκεκριμένο ένζυμο στο σάλιο (αμυλάση), το οποίο συνήθως αρχίζει να διασπά το άμυλο στο στόμα. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερος χρόνος για να διασπαστεί το άμυλο σε γλυκόζη χαμηλότερα στο έντερο και να μεταφερθεί μέσω του τοιχώματος του εντέρου στο αίμα. Για τα άτομα με διαβήτη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των αυξήσεων των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αλλά όλο αυτό δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί επιστημονικά.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν και άλλα θρεπτικά συστατικά στο λεμόνι που μπορεί να είναι ευεργετικά για την προστασία από την ανάπτυξη διαβήτη. Αλλά είναι πιθανό να έχετε τα ίδια οφέλη προσθέτοντας χυμό λεμονιού στο φαγητό σας.

Νερό με λεμόνι: Τι ισχύει με αποτοξίνωση και ενέργεια

Ο οργανισμός ήδη αποτοξινώνεται χωρίς την πρόσθετη “βοήθεια” του νερού με λεμόνι. Διασπά τις τοξίνες, ή την περίσσεια θρεπτικών συστατικών στο ήπαρ και τα αποβάλλει μέσω των νεφρών και, εν συνεχεία, των ούρων.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βιταμίνη C βοηθά σε αυτό. Επομένως, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το νερό με λεμόνι αποτοξινώνει είναι αναληθής. Εάν χρειάζεστε πραγματικά μια αποτοξίνωση, πιθανότατα χρειάζεστε μεταμόσχευση ήπατος!

Ο χυμός λεμονιού σας δίνει ενέργεια; Εκτός από το φαινόμενο placebo (εικονικού φαρμάκου) του να πίνετε κάτι που πραγματικά πιστεύετε ότι είναι καλό για εσάς, η σύντομη απάντηση είναι και πάλι, όχι. Ωστόσο, όπως και τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, εάν δεν τα λαμβάνετε αρκετά, μπορεί να αισθάνεστε ότι σας λείπει ενέργεια.

Και όσον αφορά το νερό με λεμόνι ως καταπραϋντικό ρόφημα, κάποιοι βρίσκουν τα ζεστά ροφήματα καταπραϋντικά, άλλοι προτιμούν τα κρύα. Η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνετε υγρά είναι η θερμοκρασία στην οποία είναι πιο πιθανό να πίνετε αρκετή ποσότητα, ώστε να παραμείνετε ενυδατωμένοι.

Νερό με λεμόνι: Μπορεί να προκαλέσει πιθανές βλάβες;

Καθώς το νερό με λεμόνι είναι όξινο, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με το αν και κατά πόσο διαβρώνει το σμάλτο των δοντιών. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα με οποιαδήποτε όξινα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρακούχων ποτών και του χυμού πορτοκαλιού.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος όξινης διάβρωσης, ορισμένοι οδοντίατροι συνιστούν μέτρα όπως:

ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό, αφότου πιείτε νερό με λεμόνι

μετά μασήστε τσίχλα χωρίς ζάχαρη για την τόνωση της παραγωγής σάλιου

αποφύγετε να βουρτσίζετε τα δόντια σας αμέσως αφότου πιείτε νερό με λεμόνι

πίνετε το ρόφημα με καλαμάκι, για να αποφύγετε την επαφή με τα δόντια

Μερικοί γιατροί λένε ότι το νερό με λεμόνι μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη και να κάνει μερικούς να αισθάνονται ότι πρέπει να ουρούν πιο συχνά, ιδιαίτερα τη νύχτα. Εάν συμβαίνει αυτό, προτείνουν την μετάβαση σε σκέτο νερό.

Ωστόσο, μια μελέτη, η οποία εξέτασε μια σειρά από ποτά, συμπεριλαμβανομένων των ροφημάτων με λεμόνι, δεν βρήκε καμία επίδραση στον ερεθισμό της ουροδόχου κύστης, όταν οι συμμετέχοντες μείωσαν την πρόσληψή τους.

Άλλοι λένε ότι το νερό με λεμόνι επιδεινώνει την παλινδρόμηση οξέος (καούρες). Αλλά αυτό δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς επιστημονικά.

Εν τέλει, πρέπει να πίνετε νερό με λεμόνι;

Αν σας αρέσει να πίνετε νερό με λεμόνι, πιείτε το! Αλλά αν δεν σας αρέσει, δεν χάνετε και τίποτα ιδιαίτερο.

Μπορείτε να πάρετε τη βιταμίνη C από άλλα εσπεριδοειδή, καθώς και άλλα φρούτα και λαχανικά. Μπορείτε επίσης να στίψετε λίγο χυμό λεμονιού στο κρέας, τις σαλάτες, ή τα λαχανικά σας.

Μετάφραση: iatropedia.gr / Πηγές: https://theconversation.com, https://medicalxpress.com