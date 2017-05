Έκρηξη στο Μάντσεστερ: Συγκλονισμένες Γιουνάιτεντ και Σίτι [pics]

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 59 τραυματίστηκαν μετά από δύο εκρήξεις στο Manchester Arena, όπου έδινε συναυλία η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε.

Η έκρηξη έγινε στις 23:30 (ώρα Ελλάδας) στο φουαγιέ του σταδίου, προκαλώντας τρόμο σε όσους βρίσκονταν στο στάδιο, ενώ επικράτησαν σκηνές πανικού και πολλοί γονείς έχασαν τα παιδιά τους. Ο χώρος θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο στο εσωτερικό του σταδίου, με το προσωπικό των συνεργείων πρώτων βοηθειών να αναφέρει τραύματα από θραύσματα.

“Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας στην Manchester Arena. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας πάνε σε όλους τους πληγέντες.” αναφέρει στον λογαριασμό της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που την Τετάρτη αγωνίζεται στον τελικό του Europa League.

We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected. — Manchester United (@ManUtd) 23 Μαΐου 2017

“Με μεγάλη θλίψη ακούμε τα τρομερά γεγονότα στην Arena. Οι καρδιές μας δίπλα σε όλους τους πληγέντες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης μας” αναφέρει η Μπαντσεστερ Σίτι στο twitter.

It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services. — Manchester City (@ManCity) 23 Μαΐου 2017

Σοκαρισμένη είναι η UEFA, που έστειλε το δικό της μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων. “Είμαστε σοκαρισμένοι από την επίθεση που σημειώθηκε στο Μάντσεστερ. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων κι εκείνους επλήγησαν...”

UEFA is shocked by last night's attack in Manchester. Our thoughts are with the victims and the families of those affected. — UEFA (@UEFA) 23 Μαΐου 2017

“Πραγματικά άσχημα νέα από την μεγάλη πόλη του Μάντσεστερ. Οι σκέψεις είναι με όλους τους πληγέντες”, έγραψε στο twitter ο Γκάρι Λίνεκερ.

Truly awful news from the great city of Manchester. Thoughts are with all those affected. — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 Μαΐου 2017

“Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι μια θλιβερή ημέρα για τη μεγάλη πόλη του Μάντσεστερ”, σημείωσε στον δικό του προσωπικό λογαριασμό ο Βινσέν Κομπανί της Μάντσεστερ Σίτι.

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity — Vincent Kompany (@VincentKompany) 22 Μαΐου 2017

