Final Four Euroleague ανάλυση: Έτσι έχασαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Ο αγνώριστος Βεζένκοφ και ο θολωμένος Ναν

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού μετά από πέντε μήνες. Πιο συγκεκριμένα, στις 19 Δεκεμβρίου υπέστη κάταγμα περόνης σε ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και ακολούθως υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ο Γάλλος ψηλός τα… έδωσε όλα, βγάζοντας απίστευτη ενέργεια στο παρκέ και ειδικά με τις αμυντικές του προσπάθειες.

Ο Λεσόρ έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, «μετρώντας» 7 πόντους (1/2 δίποντα, 5/6 βολές), ένα ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κλέψιμο, μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα και πέντε κερδισμένα φάουλ, στα 14:37 που αγωνίστηκε.

He waited months for this moment!Lessort steps back into the fight — and it’s a Final Four showdown with Fenerbahce Beko! pic.twitter.com/SYwX6sMh7n