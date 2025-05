Ο Λουίς Φίγκο έδειξε τα γεννητικά του όργανα μετά από ύβρεις οπαδών της Μπαρτσελόνα

Το μίσος των οπαδών της Μπαρτσελόνα για τον Λουίς Φίγκο φαίνεται ότι δεν έχει “σβήσει” ούτε τόσα χρόνια μετά την απόσυρση του Πορτογάλου θρύλου του ποδοσφαίρου από την ενεργό δράση, με αποτέλεσμα ένα ακόμη απίστευτο επεισόδιο μεταξύ τους.

Στο περιθώριο δείπνου της UEFA για τον τελικό του UEFA Women’s Champions League γυναικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, ο Λουίς Φίγκο βρέθηκε στο “στόχαστρο” μερίδας οπαδών των Καταλανών και απάντησε με ανάρμοστο τρόπο.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα άρχισαν να τον βρίζουν όταν τον εντόπισαν πριν μπει στην αίθουσα της εκδήλωσης και ο ίδιος ο Πορτογάλος αντέδρασε πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα. Η στιγμή κατεγράφη όμως και στην κάμερα, με τον Φίγκο να δέχεται κριτική παγκοσμίως για την ενέργειά του.

❗Luis Figo who was invited by UEFA for the official dinner for the UWCL Final, clashed with some Barça fans at the restaurant’s entrance after being called out “traitor” by them. It led to an altercation between both parties.



Via: @esport3 pic.twitter.com/lk3cuipFQJ