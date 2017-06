Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Σεΐκ Τιοτέ - Κατέρρευσε στην προπόνηση!

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Ακτής Ελεφαντοστού, αφού “έφυγε” σε ηλικία 30 ετών ο Σεΐκ Τιοτέ.

Ο Ιβοριανός μέσος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνηση της Beijing Enterprises, μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ... προδόθηκε από την καρδιά του, αφού έχασε τη μάχη για τη ζωή του πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Ο Τιοτέ, που το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε στο... στόχαστρο του Ολυμπιακού, υπέγραψε τον περασμένο Φεβρουάριο στον κινεζικό σύλλογο.

Ο Ιβοριανός μέσος -πατέρας τριών παιδιών- αγωνίστηκε στις Άντερλεχτ, Ρόντα, Τβέντε και Νιούκαστλ, εκεί όπου έφτιαξε το όνομα του. Στην Αγγλία ακόμα θυμούνται το γκολ που είχε πετύχει κόντρα στην Άρσεναλ. Με τη φανέλα της χώρας του αγωνίστηκε σε 52 αγώνες, βρίσκοντας μια φορά τα αντίπαλα δίχτυα.

R.I.P Tiote, One of the best goals I've seen. pic.twitter.com/FRA29XbsH2 — JaY (@lwxbi) 5 Ιουνίου 2017

OFFICIAL: Beijing Enterprises on Weibo : Cheick Tioté collapsed during a training and declared dead later at the hospital. RIP pic.twitter.com/yae0Knnivr — ChinaSuperLeague (@CSL_infos) 5 Ιουνίου 2017

Άξιο αναφοράς, πως ο παλιός συμπαίκτης του Τιοτέ στην Νιούκαστλ, Ντεμπά Μπα, έγραψε στο Twitter: "Ο Αλλάχ να σου προσφέρει έναν καλό παράδεισο αδερφέ μου Τιοτέ".

may Allah gives grant you jannah brother Tiote — Demba Ba (@dembabafoot) 5 Ιουνίου 2017

