Ντιόγκο Ζότα: Η Λίβερπουλ αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 20 προς τιμήν του

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία και η Λίβερπουλ πενθεί για το χαμό του ποδοσφαιριστή της, ανακοινώνοντας την απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 20 προς τιμήν του.

Η Λίβερπουλ έκανε επίσημα γνωστό ότι η φανέλα του Ντιόγκο Ζότα με το νούμερο 20 στην πλάτη θα γίνει… αθάνατη, όπως και η μνήμη του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος και έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.

Κανείς παίκτης της Λίβερπουλ δεν θα φορέσει έτσι στο μέλλον τη φανέλα που φορούσε τα τελευταία χρόνια στην ομάδα, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τους “κόκκινους”, λίγους μήνες πριν το θάνατό του.

Liverpool have confirmed that the number shirt will be rightly immortalised in honour of Diogo Jota. pic.twitter.com/VXTdOSJEOu