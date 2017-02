NBA All Star Game 2017: Και του χρόνου MVP! Υπέροχος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 30 πόντους

Και μόνο η παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου, έφτανε για να κάνει τους πάντες υπερήφανους! Τους πάντες; Σίγουρα όχι τον εαυτό του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει στόχο να λάμψει και δεν χάνει ευκαιρία να το δείχνει.

The Greek Freak throws DOWN in New Orleans!! #NBAAllStar pic.twitter.com/mw0Gf8yMBQ — Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017

Έβαλε το πρώτο καλάθι της ομάδας του, έκανε κλεψίματα και τάπες διεκδικώντας τον τίτλο του MVP του All Star Game. Έναν τίτλο, που έχουν κατακτήσει στο παρελθόν ονόματα όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Πέτυχε 30 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έκανε 3 κλεψίματα (όλα στον Χάρντεν) στην πρώτη του εμφάνιση σε All Star Game, στα 22 του χρόνια.

Ο Γιάννης χάρισε μάλιστα μερικά εκπληκτικά στιγμιότυπα σε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα. Χάσαμε το μέτρημα με τα καρφώματά του, ενώ έκλεψε τρεις φορές την μπάλα από τον Τζέιμς Χάρντεν για να ολοκληρώσει με ισάριθμα καρφώματα. Στο τελευταίο μάλιστα από αυτά, ο Στεφ Κάρι, αποφάσισε να ξαπλώσει στο παρκέ για να φύγει… ήσυχα και χωρίς προβλήματα από τον δρόμο του.

Steph Curry chooses to lay down instead of be posterized by #Giannis #NBAAllStar pic.twitter.com/6lsZeuiS1S — Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017

Ο superstar των Warriors δεν κατάφερε τελικά να αποφύγει να γίνει “poster” από τον Γιάννη, ο οποίος μερικές φάσεις αργότερα πήδηξε από… πάνω του για ένα follow κάρφωμα.

Steph Curry can't hide as @Giannis_An34 puts him on the POSTER!!



ALL THE REACTIONS #Giannis pic.twitter.com/wYuYPAm57U — Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Φεβρουαρίου 2017

Η διάθεσή του να παίξει αυτό τον αγώνα, ήταν τέτοια, που στο ημίχρονο ενώ όλοι οι παίκτες διασκέδαζαν μεταξύ τους, εκείνος προπονούταν βάζοντας τα ball boys να τον μαρκάρουν.

Για την ιστορία η Δύση κέρδισε τον αγώνα 192-182 με τον Άντονι Ντέιβις που αγωνιζόταν στην έδρα του να κατακτά το βραβείο του MVP κάνοντας ρεκορ πόντων όλων των εποχών σε All Star Game με 52!

Επιμέλεια: Αντώνης Αναστασόπουλος - Χρήστος Μαυραγάνης