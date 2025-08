Σαράνια για Αντετοκούνμπο: Υπάρχουν πολλές ομάδες που περιμένουν την απόφασή του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει το μυαλό του στην Εθνική Ελλάδας και το Eurobasket 2025, ωστόσο τα σενάρια γύρω από το όνομά του στο NBA όλο και φουντώνουν.

Το πιθανότερο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παραμείνει στους Μπακς, ωστόσο ο Σαμς Σαράνια του ESPN υποστηρίζει στην εκπομπή First Take ότι η παραμονή του στην ομάδα του Μιλγουόκι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Ο NBA insider υποστήριξε μάλιστα ότι πολλές ομάδες περιμένουν την απόφασή του και θα συνεχίσουν να το κάνουν στο υπόλοιπο του Αυγούστου, αλλά και τον Σεπτέμβριο.

On the latest around Giannis Antetokounmpo and the Milwaukee Bucks for @FirstTake: pic.twitter.com/o931Lih53V