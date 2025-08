Οι κληρώσεις για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε Europa και Conference League

Το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Αυγούστου, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στα πλέι οφ του Europa και του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συμμετείχαν σε δύο κληρώσεις, αφού θα έχουν δύο ευκαιρίες για να μπουν σε League Phase, ενώ η ΑΕΚ συμμετείχε μόνο στην κλήρωση για τα πλέι οφ του Conference League, μιας και δεν έχει περιθώρια αποκλεισμού.

Στα δύσκολα ο Παναθηναϊκός

Η τύχη δεν έκλεισε το μάτι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αν και ήταν ισχυρός και στις δύο κληρώσεις, δεν θα αγωνιστεί με αδύναμες ομάδες, το αντίθετο.

Εφόσον ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της Σαχτάρ, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την τουρκική Σαμσουνσπόρ στα πλέι οφ του Europa League, με το πρώτο παιχνίδι να είναι στην Τουρκία στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ, μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 του μήνα.

Αν οι πράσινοι αποκλειστούν από τους Ουκρανούς, τότε στις ίδιες ημερομηνίες, αλλά για το Conference League θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την χαμένη του ζευγαριού της Σερβέτ – Ουτρέχτη.

Πιο εύκολο έργο ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει πιο βατό δρόμο σε Europa League και Conference League. Αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Βολφσμπέργκερ, θα συναντήσει στα πλέι οφ του Europa League τη νικήτρια του ζευγαριού Ριέκα – Σέλμπουρν.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 21 Αυγούστου και θα είναι εκτός έδρας και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα.

Αν ο Δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί από τους Αυστριακούς, θα συνεχίσει στο Conference League και θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Αράζ – Ομόνοια.

Η κλήρωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ, μετά τον Άρη Λεμεσού, θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σερίφ Τίρασπολ.

Η κλήρωση του Europa League

Παναθηναϊκός/Σαχτάρ Ντόνετσκ με Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) – FCSB (Ρουμανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Γκενκ (Βέλγιο)

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία)/Μιντιλαντ (Δανία) – RFS (Λετονία)/Κουόπιο (Φινλανδία)

Χάμρουν – Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ντιναμό Κιέβου – Πάφος

Σκεντίγια – Καραμπάγκ vs Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Καϊράτ – Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Γιουνγκ Μπόις

Μάλμε – Κοπεγχάγη vs Σίγκμα Όλομουτς

Ρεντ Ιμπς – Νόα vs Κλουζ – Μπράγκα

Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ vs Σερβέρ – Ουτρέχτη

Χάκεν – Μπραν vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Ριέκα – Σέλμπουρν vs ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ

Η κλήρωση του Conference League

Χάμρουν/Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ρίγα Σκολα/Κουόπιο

Ριέκα/Σέλμπουρν vs Βίκινγκουρ/Λίνφιλντ

Ζρίνσκι/Μπρέινταμπλικ vs Μιλσάμι/Βίρτους

Στεάουα Βουκουρεστίου/Ντρίτα vs Ντιφερντάνζ/Λεβάντια Ταλίν

Ολίμπια/Εγκνάτια vs Ρεντ Ιμπς/Νόα

Στρασβούργο vs Βίκινγκουρ/Μπρόντμπι

Σίλκεμποργκ/Γιαγκελόνια vs Χάιντουκ Σπλιτ/Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)

Παναθηναϊκός/Σαχτάρ vs Σερβέτ/Ουτρέχτη

Άντερλεχτ/Σέριφ vs Άρης Λεμεσού/AEK

Βίκινγκ/Μπασάκσεχιρ vs Κραϊόβα vs Σπάρτακ Τρνάβα

Κρίσταλ Πάλας vs Φρέντρικσταντ/Μίντιλαντ

Λουγκάνο/Τσέλιε vs Μπάνικ Οστράβα/Αούστρια Βιέννης

Ράκοφ/Μακάμπι Χάιφα vs Κάουνο Ζαλγκίρις/Αρντά

Παρτίζαν/Χιμπέρνιαν vs ΑΕΚ Λάρνακας/Λέγκια Βαρσοβίας

Λέφσκι Σόφιας/Σαμπάχ vs Άλκμααρ/Βαντούζ

Πολίσια/Πάκσι vs Φιορεντίνα

ΑΪΚ/Γκιόρι vs Ραπίντ/Νταντί Γιουνάιτεντ

Κλάκσβικ/Νέμαν vs Ράγιο Βαγεκάνο

Λωζάνη/Αστάνα vs Σεντ Πάτρικς/Μπεσίκτας

Λάρνε/Σάντα Κλάρα vs Μπαλκάνι/Σάμροκ Ρόβερς

Ρόζενμποργκ/Χάμαρμπι vs Μάιντς

Σπάρτα Πράγας/Αραράτ Αρμενία vs Ρίγα/Μπεϊτάρ

Χάκεν/Μπραν vs Κλουζ/Μπράγκα

ΠΑΟΚ/Βόλφσμπεργκερ vs Αράζ/Ομόνοια