Παναθηναϊκός – Μπάμπεργκ: Έπιασε `13άρι` μέσα στο ΟΑΚΑ

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 81-72 της Μπάμπεργκ του Νίκου Ζήση στο ΟΑΚΑ, για την 22η αγωνιστική της Euroleague, αυξάνοντας σε 13-9 το ρεκόρ του και υποχρεώνοντας τη γερμανική ομάδα στη 14η ήττα της, που την κρατά μακριά από την οκτάδα. Σε συνδυασμό με τις αποψινές ήττες των Ερυθρού Αστέρα και Μπασκόνια, η ομάδα του Πασκουάλ "σκαρφάλωσε" στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Μπορεί ο Καλάθης να έμεινα άποντος και ο Ρίβερς στους 4, αλλά οι “πράσινοι” είχαν τέσσερις παίκτες σε μεγάλη βραδιά. Οι Σίνγκλετον (21 π.) και Φελντέιν (16 π.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ του “τριφυλλιού”, αλλά τη... διαφορά στα κρίσιμα σημεία έκαναν οι Μπουρούσης (16 π. με 11 από αυτούς στην τρίτη περίοδο) και Τζέιμς (15 π.).

Το ματς...

Το ξεκίνημα της Μπάμπεργκ ήταν πολύ καλό. Η ομάδα του Τρινκιέρι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Τζεντίλε και την... ανυπαρξία επιθετικού σχεδίου των "πρασίνων" και με σερί πόντων ανάγκασε τον Πασκουάλ να ζήτησε τάιμ άουτ, φτάνοντας στο 3-11. Με “όπλο” την άμυνα όμως και τους Σίνγκλετον και Φελντέιν να τα βάζουν από το τρίποντο, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 19-16. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό κι έφτασε στο 27-19 του δεκαλέπτου.

Οι Γερμανοί εξακολούθησαν να κρατούν “μπλοκαρισμένο” τον Καλάθη (παρέμεινε άποντος), ενώ ο Τζέιμς φορτώθηκε με δεύτερο φάουλ και έμεινε για αρκετά λεπτά στον πάγκο. Μίλερ και Ραντόσεβιτς... τράβηξαν τους φιλοξενούμενους στο σκοράρισμα. Με σερί 16-2, η Μπάμπεργκ όχι μόνο “έσβησε” τη διαφορά αλλά βρέθηκε και μπροστά στο σκορ (32-35). Ο Τζέιμς όμως έδωσε... πνοή στους “πράσινους” με το που επέστρεψε και σε συνεργασία με Φελντέιν και Σίνγκλετον δημιουργήθηκε το 42-41 του ημιχρόνου.

Super close game in Athens. And it is only the first half.#PAOBRO pic.twitter.com/JGt19RGxwA