Στον... οδοντίατρο! Μια αγκωνιά έβγαλε το δόντι του Τόμας [vid]

Πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου και στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα, δέχθηκε μία αγκωνιά από τον Ότο Πόρτερ Τζούνιορ των Γουίζαρντς.

Όπως μπορείτε να διακρίνεται από το παρακάτω βίντεο, ένα από τα μπροστινά του δόντια πετάχτηκε από το στόμα του και μάλιστα το βρήκε στη συνέχεια στο παρκέ.

Isaiah Thomas' tooth comes flying out of his mouth. pic.twitter.com/txqGRocmTl

Πάντως ο Τόμας ήταν φανταστικός, σημειώνοντας 33 πόντους (5/11 τρίποντα), ενώ είχε και 9 ασίστ στη νίκη των σέλτικς επί των Γουίζαρντς με 123-111.

.@Amanda_Pflugrad & @Marc_DAmico discuss the momentum Boston built with its Game 1 win and what Markieff Morris' injury means to the Wizards pic.twitter.com/1Grf4kRzIm