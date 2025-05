H Εθνική μπάσκετ έμαθε αντιπάλους για τα προκριματικά του Mundobasket 2027

Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει για το Μundobasket, το οποίο θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα τη Ντόχα από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου του 2027.

Συγκεκριμένα η Εθνική μπάσκετ τοποθετήθηκε στον Β’ όμιλο των ευρωπαϊκών προκριματικών και θα κοντραριστεί με το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και μία ακόμα ομάδα που θα προκύψει από τα προ-προκριματικά στα οποία συμμετέχουν η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση με οικοδεσπότη τον παλαίμαχο NBAer Καρμέλο Άντονι, με τη συμμετοχή 80 εθνικών ομάδων που κληρώθηκαν για τα συνολικά 420 παιχνίδια της προκριματικής φάσης.

Qualification to Qatar 2027 will go through some breathtaking games in Europe



