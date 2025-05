O Γουίλιαμς Γκος του Ολυμπιακού στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις σύμφωνα με δημοσίευμα

Η Ζαλγκίρις φαίνεται να θέλει να αποκτήσει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος του Ολυμπιακού, με τον σύλλογο της Λιθουανίας να είναι έτοιμος να κάνει πρόταση ρεκόρ στον ίδιο για να τον κάνει κάτοικο Žalgirio Arena.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, η Ζαλγκίρις προσφέρει στον Γουίλιας Γκος το πιο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου προκειμένου να τον πείσει να υπογράψει στην ομάδα του Κάουνας.

Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό λήγει το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί ως ελεύθερος με όποια ομάδα επιλέξει. Η Ζαλγκίρις είναι ήδη έτοιμη να κάνει την οικονομική υπέρβαση για να τον εντάξει στο ρόστερ της.

ÚLTIMA HORA: El Zalgiris tiene como prioridad cerrar la incorporación de Nigel Williams-Goss. Podría firmar el mejor contrato de la historia del club.



Zalgiris main target is Nigel Williams-Goss. He could sign the best contract of the history of the club.