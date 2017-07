Wimbledon: Σφάδαζε! Φώναζε και ζητούσε βοήθεια [vid]

Ο αγώνας διεκόπη με το σκορ στο 1-1, καθώς η Μάτεκ-Σαντς είχε πάρει το πρώτο σετ με 6-4, ενώ η Κριστέα πήρε το δεύτερο με 7-6(4) και, μετά την εγκατάλειψη της Αμερικανίδας, και την πρόκριση. Η 32χρονη αθλήτρια φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο γόνατο, όταν σκόνταψε στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, και οι γιατροί που βρίσκονταν στο γήπεδο τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες για περισσότερα από 20 λεπτά μέσα στο κορτ, ενώ της έδωσαν και οξυγόνο. Στη συνέχεια την έβαλαν σε φορείο για να διακομισθεί στο νοσοκομείο, την ώρα που η ίδια φώναζε: «Βοηθήστε με, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Πονάει, πονάει τόσο πολύ».



Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από το μονό, η Μάτεκ-Σαντς μετείχε στο Γουίμπλεντον και στο διπλό με παρτενέρ την Τσέχα Λούτσιε Σαφάροβα. Το εν λόγω δίδυμο είναι Νο 1 στο κυρίως ταμπλό.

Why are bethanies screams for help ignored for so long by Wimbledon officials #MattekSands #Wimbledon2017 ( youtube ) pic.twitter.com/5jxScH8O2w