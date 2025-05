Νάπολι: Έγινε η νύχτα – μέρα στους πανηγυρισμούς για το τέταρτο scudetto των «παρτενοπέι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 4η φορά στην ιστορία της και δεύτερη μέσα σε δύο χρόνια αναδείχθηκε η Νάπολι, στην πρώτη χρονιά του Αντόνιο Κόντε στο τιμόνι των «παρτενοπέι».

Στο πρωτάθλημα-θρίλερ -όπως εξελίχθηκε- η Νάπολι κατάφερε να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο στης Serie A την τελευταία αγωνιστική (38η), μετά τη νίκη επί της Κάλιαρι (2-0) στο «φλεγόμενο» από το πάθος των οπαδών της «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Με το «τρίποντο» αυτό, που προήλθε από τα γκολ των ΜακΤόμινεϊ και Λουκάκου, η ομάδα του ιταλικού νότου έφτασε στους 82 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Ίντερ, η οποία παρά το «διπλό» στην έδρα της Κόμο (2-0) παρέδωσε το στέμμα της, συγκεντρώνοντας 81 βαθμούς.

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν εντός γηπέδου, κορυφώθηκαν με την απονομή του τροπαίου και συνεχίστηκαν στους δρόμους της πόλης…

Scenes in Napoli as they win the Serie A title. Absolutely incredible. ( @DiMarzio ) pic.twitter.com/smogzhXaac

It’s all going off down in Napoli’s Piazza Plebiscito#ag4in #SSCNapoli #Scudetto pic.twitter.com/vLSkcGjBop