Αγγλικές εκλογές: Πήρε `φωτιά` το Google! Τι ψάχνουν οι Βρετανοί

Οι Τόρις της Τερέζα Μέι εξασφαλίζουν 314 έδρες, έναντι 330 στην απερχόμενη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ οι Εργατικοί του Τζέρεμι Κόρμπιν εξασφαλίζουν 266 έδρες, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική τους δύναμη κατά 32 έδρες, σύμφωνα με την εκτίμηση Ipsos-MORI.

Αυτό... γρήγορα - γρήγορα σημαίνει πως η Τερέζα Μέι δείχνει να χάνει την απόλυτη πλειοψηφία που διέθετε στο βρετανικό κοινοβούλιο, κάτι που αν συμβεί θα προκαλέσει σίγουρα... αναταράξεις στο στρατόπεδο των Συντηρητικών.

Σημειώνεται. πάντως, πως όπως μεταδίδει το BBC, τα αποτελέσματα σε 76 περιφέρειες είναι εξαιρετικά αμφίρροπα.

"Η κούρσα διεκδίκησης μεγάλου αριθμού εδρών γίνεται στήθος με στήθος, και προς το παρόν είναι αδύνατο να προβλεφθεί ο νικητής", αναφέρει στην ιστοσελίδα του το BBC.

"Υπάρχουν 76 έδρες στις οποίες το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, είναι αμφίρροπο", προσθέτει.

Εναποθέτουν τις ελπίδες τους... στο Google!

Αυτό το "μπερδεμένο" σκηνικό φαίνεται πως δεν βοηθά τους Βρετανούς, οι οποίοι με την σειρά τους μοιάζουν επίσης... μπερδεμένοι, κάτι που αποδεικνύεται από τις κορυφαίες αναζητήσεις στο Google, μετά την ανακοίνωση των exit polls!

Τα στοιχεία δίνει ο λογαριασμός του Google Trends στο Twitter, σύμφωνα με τα οποία οι πέντε δημοφιλέστερες αναζητήσεις για την Τερέζα Μέι είναι:

---> 1) Γιατί η Τερέζα Μέι προκήρυξε εκλογές;

---> 2) Τι θα συμβεί αν η Τερέζα Μέι δεν πάρει την αυτοδυναμία;

---> 3) Σε ποιο κόμμα ανήκει η Τερέζα Μέι; (!)

---> 4) Τι θα συμβεί αν η Τερέζα Μέι χάσει την έδρα της;

---> 5) Πόσες έδρες χρειάζεται η Τερέζα Μέι;

"Why did Theresa May call an election?" Top trending questions in the UK since polls closed #GE2017 pic.twitter.com/s3MpCW6kB6 — GoogleTrends (@GoogleTrends) 8 Ιουνίου 2017

Παράλληλα, οι πέντε δημοφιλέστερες αναζητήσεις για τον Τζέρεμι Κόρμπιν είναι:

--->1) Πώς θα μπορούσε ο Τζέρεμι Κόρμπιν να είναι πρωθυπουργός;

--->2) Πόσες έδρες χρειάζεται ο Τζέρεμι Κόρμπιν;

--->3) Μπορεί να κερδίσει ο Τζέρεμι Κόρμπιν;

--->4) Τι θα συμβεί αν ο Τζέρεμι Κόρμπιν χάσει την έδρα του;

--->5) Ποια είναι η εκλογική περιφέρεια του ο Τζέρεμι Κόρμπιν;

"How could Jeremy Corbyn be PM?" Top trending questions in the UK since polls closed #GE2017



More election data: https://t.co/RwN0PloNAz pic.twitter.com/tbME98P9z5 — GoogleTrends (@GoogleTrends) 8 Ιουνίου 2017

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη όρος που τυγχάνει... χιλιάδων αναζητήσεων, είναι ο "hung parliament". Είναι η περίπτωση κατά την οποία κανένα κόμμα δεν αποκτά αυτοδυναμία και η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά ρευστή, κάτι που έχει ζήσει η Μ. Βρετανία το 2010.

Οι πέντε δημοφιλέστερες αναζητήσεις για τον όρο αυτό είναι:



--->1) Τι είναι το hung parliament;

--->2) Τιθα συμβεί αν γίνει το hung parliament;

--->3) Πώς μπορεί να γίνει το hung parliament;

--->4) Πόσες έδρες χρειάζονται για να έχουμε hung parliament;

--->5) Θα έχουμε hung parliament;