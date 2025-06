Ισραήλ: Βίντεο με πιλότους που επιχειρούν πάνω το Ιράν – Ο στόχος τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «Rising Lion»

Tα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ αποτέλεσαν την «αιχμή του δόρατος» στην επιχείρηση «Rising Liοn» και οι Ισραηλινοί πιλότοι της IAF έχουν αναλάβει την δύσκολη αποστολή να εξουδετερώσουν την απειλή του Ιράν, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις βάσεις τους.

Την Παρασκευή (13.06.2025), 200 μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το Ισραήλ και άρχισαν να βομβαρδίζουν στόχους στο Ιράν. Έκτοτε, εδώ και μία βδομάδα, τα αεροπορικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος είναι ασταμάτητα.

Όπως περιγράφουν οι Ισραηλινοί πιλότοι, τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «Rising Lion» ο στόχος ήταν ένας: Η αεροπορική υπεροχή πάνω από το Ιράν, εξουδετερώνοντας τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας.

Ο «Major B.», πιλότος της ισραηλινής Πολεμικής Αεορπορίας (IAF) περιγράφει τι βιώνουν οι πιλότοι των μαχητικών στις επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν. «Τις πρώτες 24 ώρες τη επιχείρησης, στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, στο οποίο κάθε απειλή εδάφους – αέρος που θα μας στόχευε, θα ήταν σίγουρο ότι εμείς θα τη νικούσαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιλότοι της IAF έχουν εντοπίσει ιρανικά μαχητικά να απογειώνονται από διάφορες βάσεις, «αλλά ποτέ δεν πετάνε προς εμάς. Πετάνε πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτό είναι και το πιο σωστό».

What do pilots see 9,000 meters over Tehran? pic.twitter.com/rzc1PfqlYv