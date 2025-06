Τραμπ: Το Ισραήλ κερδίζει και είναι δύσκολο να ζητήσω να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν – Η Ευρώπη δε μπορεί να βοηθήσει

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν δύσκολο για εκείνον να ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές του στο Ιράν, ακόμη και αν ο ίδιος επιδιώκει μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να διατυπώσει κανείς αυτό το αίτημα τη στιγμή που κάποιος κερδίζει», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσεϊ, για το Ισραήλ και το Ιράν, λίγο πριν παραστεί σε εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων στο γήπεδό του για γκολφ.

«Είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνω απ’ ό,τι αν κάποιος έχανε. Αλλά είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί. Και έχουμε μιλήσει με το Ιράν και θα δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ επανέλαβε λίγο αργότερα ότι θα ήταν δύσκολο να ζητηθεί, δεδομένων των στρατιωτικών επιτυχιών του Ισραήλ μέχρι στιγμής.

Reporter: “Mr. President, what evidence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point.”



President Trump: “Well then my intelligence community is wrong, who in the intelligence community… pic.twitter.com/yevAYqB7KV