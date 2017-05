Alors on danse! Χορευταρού η Λε Πεν, το… `έκαψε` μετά την ήττα [vids]

Παρά το γεγονός πως το ποσοστό που πήρε στις γαλλικές προεδρικές εκλογές δεν είχε μπροστά του το ψηφίο "4", όπως η ίδια και οι υποστηρικτές της ονειρεύονταν αλλά το γεγονός πως πήρε σχεδόν 11 εκατομμύρια ψήφους ήταν αρκετό για να κάνει η Μαρίν Λε Πεν να χαμογελάει πλατιά.

Και να χορεύει φυσικά. Γιατί το βράδυ της Κυριακής (07.05.2017) και ενώ σχεδόν 40.000 Γάλλοι βρίσκονταν έξω από το Λούβρο για να αποθεώσουν τον νέο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η Λε Πεν και τα στελέχη του Εθνικού Μετώπου χόρευαν υπό τους ήχους του "I Love Rock n Roll" και του Y.M.C.A., με την ακροδεξιά υποψήφια να επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες με τους συνεργάτες της.

Hi @HillaryClinton! This how you handle defeat - laughing and dancing with supporters.



Not having a tantrum and cancelling appearances. pic.twitter.com/wEzjZYXQoy