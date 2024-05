Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Άστον Βίλα – Ολυμπιακός: Φανατικός οπαδός της αγγλικής ομάδας

Στις εξέδρες του Βίλα Παρκ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Άστον Βίλα με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Conference League βρίσκεται ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Η Άστον Βίλα είναι η αγαπημένη του ομάδα και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν μπορούσε να λείψει από αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πανηγύρισε με σφιγμένη γροθιά το γκολ που σημείωσε ο Όλι Γουότκινς για την Άστον Βίλα κόντρα στον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του 1ου μέρους.

Μάλιστα παρακολουθούσε με μεγάλη αγωνία την αναμέτρηση κάτι το οποίο ήταν εμφανές από τις αντιδράσεις του.

🎥 Prince William is in attendance for the Aston Villa-Olympiacos game!pic.twitter.com/VLjeQBnAiy