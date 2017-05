Δακρυγόνα και επεισόδια στο Παρίσι μετά τη νίκη Μακρόν [pics, vids]

Από τη μια οι διαδηλωτές πετούσαν μπουκάλια, από την άλλη η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 100 άτομα, οπαδοί της άκρας αριστεράς, συγκεντρώθηκαν στο βορειοανατολικό Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν για τις προεδρικές εκλογές και ήρθαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς που τους περικύκλωσαν, αφού έκαναν χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε κλίμα έντασης, φωνάζοντας «όλος ο κόσμος σιχαίνεται την αστυνομία», νεαροί, οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα και με το πρόσωπο καλυμμένο, άρχισαν να πετούν αντικείμενα.

Στη συνέχεια, περίπου στις 21:00 με δημοσιογράφο της Figaro, τουλάχιστον 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην συνοικία Μενιλμοντάν στο ανατολικό Παρίσι και τα… αίματα δεν άργησαν να ανάψουν!

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Ria Novosti, ακούστηκαν τρεις εκρήξεις πριν οι αστυνομικοί κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

LIVE: Protests are underway in Paris after exit polls https://t.co/XIhJJqOyhA pic.twitter.com/q4KmfipeDF

Starting to see demo turn towards violence. Police responding with teargas #Presidentielle2017 pic.twitter.com/8cmMBoOR3k