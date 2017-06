Δραματικές στιγμές: `Πηδήξτε από το αεροπλάνο` [pics, vid]

«Βγείτε έξω, τρέξτε, τρέξτε» ήταν η "εντολή" που άκουσαν οι επιβάτες της πτήσης μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο της Virgin που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ με προορισμό το Άλμπουρι της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Οι πόρτες άνοιξαν και οι επιβάτες πήδηξαν από ύψος 1,2 μέτρων στην πίστα του αεροδρομίου, ενώ το πλήρωμα τους είπε να αφήσουν πίσω τις βαλίτσες τους. Η αστυνομία έλαβε την πληροφορία ότι ένα αντικείμενο βρέθηκε στην τουαλέτα του αεροπλάνου.

Η Wendy Willett, συνταξιούχος επιβάτης της πτήσης, που καθόταν απέναντι από τον 30χρονο που συνελήφθη είπε πως η αεροσυνοδός φώναζε «εκκενώστε, εκκενώστε. Αφήστε όλα τα πράγματά σας πίσω, πηδήξτε από το παράθυρο». Όσο για τον άνδρα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το κακόγουστο "αστείο"; «Διάβαζε ένα βιβλίο την περισσότερη ώρα της πτήσης από το Σίδνεϊ, αλλά κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε στην τουαλέτα».

Passengers evacuated from a Virgin plane at Albury, man arrested after making on board threat @PRIME7Albury Full story tonight at 6 pm pic.twitter.com/rs0YM5kSxK