Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης: Διατάζει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στην πόλη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Ράφα έχει «επιδεινωθεί περαιτέρω» από την προηγούμενη δικαστική απόφαση που είχε λάβει, προσθέτοντας ότι η κατάσταση εκεί χαρακτηρίστηκε ως «καταστροφική».

Διαβάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος του ICJ Ναουάφ Σαλάμ, είπε ότι με τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το δικαστήριο τον Μάρτιο δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως η κατάσταση στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα και πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια νέα κατεπείγουσα εντολή.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεση» στη Ράφα, τόνισε. Διέταξε επίσης το Ισραήλ να ανοίξει και πάλι τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα για την ανεμπόδιστη είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των ερευνητών του στη Λωρίδα της Γάζας. Ζητά εξάλλου από το Ισραήλ να αναφέρει εντός ενός μηνός στο Διεθνές Δικαστήριο την πρόοδο που έχει κάνει όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που του ζητήθηκαν.

Πάντως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το Ισραήλ δεν θα «υποταχθεί» στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου καθώς αποτελεί διακηρυγμένη θέση του η επιλογή να επιτεθεί στη Ράφα για να «εκριζώσει» τα τελευταία τάγματα μαχητών της Χαμάς που πιστεύει ότι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τη Χαμάς και να πάρει πίσω όλους τους ομήρους που συνελήφθησαν από τη Χαμάς στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της Νότιας Αφρικής που υπέβαλε εκτάκτως στο προκειμένου να σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα.

