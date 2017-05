Φρίκη στην Αίγυπτο: `Γάζωσαν` Χριστιανούς Κόπτες! Παιδιά ανάμεσα τους νεκρούς

Άγνωστος αριθμός τρομοκρατών, περίπου 10 ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής και ενώ επέβαιναν σε ημιφορτηγά, πλησίασαν το κομβόι δυο λεωφορείων και ενός φορτηγού που μετέφεραν πιστούς και άνοιξαν πυρ, γαζώνοντάς τους.

Οι ομάδα των Χριστιανών Κοπτών πήγαινε στο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ, στην περιοχή της Μίνιας, στην Άνω Αίγυπτο για προσκύνημα. Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Αραμέια, υψηλά ιστάμενο στην ιεραρχία της Κοπτικής Εκκλησίας, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, μεταδίδουν τοπικά μέσα. Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 26 άνθρωποι.

Οι νεκροί και οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Μπένι Σουέφ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης αν και όλα δείχνουν προς το Ισλαμικό Κράτος (που είχε αναλάβει την ευθύνη και για το μακελειό της Κυριακής των Βαΐων).

Σύμφωνα με τον Κόπτη Επίσκοπο της περιοχής Μαγάγα (που βρίσκεται στην περιοχή της Μίνιας) κ. Αγάθωνα, η επίθεση στρεφόταν εναντίον του λεωφορείου, ενός μινιμπάς και ενός μικρού φορτηγού, που κατευθυνόταν στο μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ και είχαν ξεκινήσει από το Μπένι Σουέφ.

Egypt: Muslim gunmen attack Coptic Christians; at least 26 killed, many were children https://t.co/MPzuCW4sSv pic.twitter.com/H4X7k9OZZ4