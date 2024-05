Βραζιλία: Τουλάχιστον 37 νεκροί, 74 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής

Όλο και πιο κρίσιμη γίνεται η κατάσταση στη νότια Βραζιλία από τις πλημμύρες. Η άνοδος της στάθμης των νερών συνεχίζεται και ένας απολογισμός τουλάχιστον 37 νεκρών και 74 αγνοουμένων.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου οι πλημμύρες «χτύπησαν» με τη σειρά της και την περιφερειακή πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε στο νότο της Βραζιλίας.

Το έργο των διασωστών είναι τιτάνιο, με ολόκληρες πόλεις να έχουν αποκοπεί ουσιαστικά από τον κόσμο, να έχουν γίνει απροσπέλαστες από τις πλημμύρες που εδώ και μέρες έχουν καταστρέψει την πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, όπου αναμένεται να βρέχει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου.

Κατοικημένες περιοχές έχουν πνιγεί όσο φτάνει το μάτι, δρόμοι κατεστραμμένοι, γέφυρες που παρασύρονται από το ρεύμα.

Για να μην γίνει λόγος για τα ρήγματα των φραγμάτων που κινδυνεύουν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση: Οι ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές είναι μεγάλες και συγκεντρώνονται κυρίως στην κεντρική περιοχή αυτής της πολιτείας που συνορεύει με την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την περιφερειακή πρωτεύουσα με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, η καταστροφή «δεν έχει προηγούμενο», προειδοποίησε ο κυβερνήτης, Εντουάρντου Λάιτε.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (03.05.2024), δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης γέμισαν με νερό λόγω της μεγάλης πλημμύρας του Γκουάιμπα, ενός εμβληματικού ποταμού της νότιας Βραζιλίας.

