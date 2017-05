Γαλλία εκλογές: Φαρμακωμένη η Λε Πεν - Πιεζόταν να χαμογελάσει

Η εικόνα της μιλούσε από μόνη της. Ηταν στην κυριολεξία "φαρμακωμένη" αφού το 40% που ήθελε να αγγίξει - κάποιοι πίστευαν ότι θα νικούσε κιόλας - δεν το έπιασε. Η Μαρίν Λε Πεν φορώντας μια κόκκινη μπλούζα βγήκε ενώπιον των χιλιάδων υποστηρικτών της και μίλησε ελάχιστα και μόνο για να παραδεχτεί την ήττα της.

Marine Le Pen calls Emmanuel Macron to congratulate him on winning the #frenchelection #presidentielle2017https://t.co/ifz0H3JqHI pic.twitter.com/dcMdELkemO