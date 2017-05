Γελάει ο πλανήτης με την Μελάνια και την Ιβάνκα!

Και οι δυο κυρίες μίλησαν για την ενδυνάμωση των γυναικών αλλά και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε θέματα ισότητας! Η δε Ιβάνκα έκλεισε επένδυση 100 εκατομμυρίων...

Την Κυριακή η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η θυγατέρα του Τραμπ και σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο εξασφάλισε δωρεές 100 εκατομμυρών δολαρίων από την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το Ταμείο για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα το οποίο είναι ακόμα στα χαρτιά, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια...

Στόχος του ταμείου αυτού σύμφωνα με την Wall Street Journal είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών σε χρηματοδότηση, αγορές και δίκτυα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πολλοί στο Twitter καλό θα ήταν να διασφαλιστεί πρώτα το δικαίωμα των γυναικών να μπορούν να οδηγούν... H και να ψηφίζουν ακόμα...

Δείτε μερικά απο τα πικρόχολα tweets

Will the $100mm pledge to Ivanka's Women's fund be used to help SAUDI WOMEN- who can't drive OR walk in step with their husbands? https://t.co/jlPuTakqK1 — Stephanie Ruhle (@SRuhle) May 21, 2017

Ivanka before you get $ to help women in Middle East become entrepreneurs how abt using your privilege to help them be unopressed as humans. — Arlene Dickinson (@ArleneDickinson) May 21, 2017

Ivanka: I won't solicit funds for Women Entrepreneurs Fund

Also Ivanka: I just raised $100M from SA & UAE for Women Entrepreneurs Fund pic.twitter.com/1PXLgJ6YFo — Jeff Yang (@originalspin) May 21, 2017

Melania lecturing Saudi Arabian women about freedom is like Charlie Sheen promoting abstinence-only sex ed. — Brianna Wu (@Spacekatgal) May 21, 2017

Are there no women in there besides Ivanka and Melania? Why didn't they just drive there? Oh wait... — Dave Rubin (@RubinReport) May 21, 2017

"Saudi women, such as yourselves, inspire me to believe in possibility of global women's empowerment": #Ivanka to women banned from driving. https://t.co/P66AW3jbm0 — Letta Tayler (@lettatayler) May 21, 2017