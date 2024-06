Νησιά Φερόε: Κόκκινη βάφτηκε η θάλασσα από το αίμα εκατοντάδων φαλαινών – Τις εγκλώβισαν και τις κατέσφαξαν

Άλλο ένα σκληρό περιστατικό φαλαινοθηρίας σημειώθηκε στα Νησιά Φερόε, όπου ντόπιοι κυνηγούν φάλαινες-πιλότους σαν παραδοσιακό έθιμο που τηρείται εδώ και μία χιλιετία.

Το «grindadrap», ή εν συντομία «grind», είναι μια παράδοση 1.000 ετών των Νήσων Φερόε, σύμφωνα με την οποία οι κυνηγοί περικυκλώνουν τις φάλαινες και τα δελφίνια με τις ψαρόβαρκες τους και τα οδηγούν σε έναν ρηχό κόλπο, όπου τα θηλαστικά δεν μπορούν να διαφύγουν.

Σε ένα χωριό της δυτικής ακτής Viðoy και συγκεκριμένα στο λιμάνι Hvannasund, η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη από το αίμα των εκατοντάδων θηλαστικών που σφαγιάστηκαν στο βωμό της αρχαίας παράδοσης των Βίκιγνκς. Από το περασμένο Σάββατο (01.06.2024) το πρωί έως και την επόμενη ημέρα, πάνω από 130 ήταν νεκρές.

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το έγκλημα κατά των άτυχων θηλαστικών, προκαλούν σοκ λόγω της βίαιης συμπεριφοράς που έχουν οι ντόπιοι κάτοικοι απέναντι στις φάλαινες.

«Ένα κοπάδι φαλαινών-πιλότων βρέθηκε ανατολικά του Viðoy. Ήταν περίπου έντεκα και μισή όταν το σκάφος «Brimil» του Faroes Fisheries Patrol βρήκε τον λοβό και το σχέδιο είναι να τους οδηγήσει στην ακτή, λέει ο Jens Jensen, ο περιφερειακός επίτροπος.

Οι αρχικές εκτιμήσεις είναι 50-100 δελφίνια και το σχέδιο είναι να οδηγηθούν στο Hvannasund. Ακολουθούν περισσότερες ενημερώσεις από το εθελοντικό μας πλήρωμα στο έδαφος», έγραψε η σελίδα ORCA στο X (πρώην Twitter).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

#BREAKING A Grind had been called in the Faroe Islands 🇫🇴 on Saturday morning, June 1st, 2024



A grindadráp has been called in the Faroe Islands

A pod of pilot whales has been found east of Viðoy. It was around half-past eleven when Faroes Fisheries Patrol vessel ‘Brimil’ found… pic.twitter.com/7HL9lX6HeF — ORCA (@OceanicRescue) June 2, 2024

«Εκθέσεις αναφέρουν ότι τουλάχιστον 139 φάλαινες πιλότοι σκοτώθηκαν στο Viðoy των Νήσων Φερόε σε διάστημα μερικών ωρών, σύμφωνα με πολλές πηγές», έγραψε κάποιος στο προφίλ του στο X.

Reports suggest at least 139 pilot whales killed in Viðoy, Faroe Islands over a number of hours, according to multiple sources.



More to come.

📷 @NeptunesPirates pic.twitter.com/OECVqAnloM — Michael Dahlstrom (@mb_dahlstrom) June 2, 2024

«Χθες έγινε άλλη μια σφαγή στα Νησιά Φερόε αυτό το βίντεο εξηγεί και δείχνει τη βάρβαρη δολοφονία αισθανόμενων πλασμάτων.

Yesterday there was another massacre at the #FaroeIslands this video explains and shows the barbaric murder of sentient creatures.



It is completely reprehensible and unnecessary..they have no justifiable reason to kill pilot whales. They are a modern society this is just a… pic.twitter.com/TncC6yOzhK — Marc Pieterse (⧖) 🌱✌️☮️ (@PieterseMarc) June 2, 2024

Είναι εντελώς κατακριτέο και περιττό.. Δεν έχουν κανένα δικαιολογημένο λόγο να σκοτώνουν φάλαινες πιλότους. Είναι μια σύγχρονη κοινωνία, αυτό είναι μόνο ένα αιματηρό άθλημα από ένα μάτσο βρωμιά», έγραψε κάποιος άλλος εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.