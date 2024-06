Βρετανία: Η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης αεροπλανοφόρου στην ιστορία του βασιλικού πολεμικού ναυτικού

Η Αντιπλοίαρχος Κλαιρ Τόμπσον θα αναλάβει το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth, και θα γίνει η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία του βασιλικού πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας (Royal Navy).

Το Royal Navy, το οποίο πριν από 35 χρόνια έκανε ένα τεράστιο βήμα προόδου, καθώς ήρε την απαγόρευση και επέτρεψε σε γυναίκες να ενταχθούν ως ενεργό προσωπικό στις τάξεις του Στόλου της Βρετανίας. Παράλληλα αναμένεται η Αντιπλοίαρχος να προαχθεί στο βαθμό του Πλοιάρχου όταν αναλάβει την διοίκηση ως κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου HMS Queen Elizabeth, αντικαθιστώντας τον Πλοίαρχο Γουίλ Κινγκ.

Η Αντιπλοίαρχος Τόμπσον ξεκίνησε την διακεκριμένη καριέρα της στο Royal Navy το 2005 και έχει υπηρετήσει σε πολλές περιοχές ευθύνης όπως ο Νότιος Ατλαντικός, η Μεσόγειο, η Βαλτική Θάλασσα και η Καραϊβική, ενώ μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως κυβερνήτης στην βρετανική φρεγάτα HMS Montrose κλάσης Type 23, η οποία αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία τον Απρίλιο του 2023.

«Η Claire Thompson θα γίνει η πρώτη γυναίκα καπετάνιος αεροπλανοφόρου του Βασιλικού Ναυτικού.

Θα αναλάβει τη διοίκηση του HMS Queen Elizabeth από τον Capt. Will King τον Ιανουάριο του επόμενου έτους», γράφει η ανακοίνωση στο X (πρώην Twitter).

