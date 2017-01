Κωνσταντινούπολη: Σοκαριστικές εικόνες μέσα στο Reina! Δεκάδες πτώματα στο έδαφος

Γράφουμε από τα ξημερώματα της Κυριακής για μακελειό, ωστόσο οι εικόνες είναι όπως πάντα πιο "δυνατές" από τα λόγια. Και οι εικόνες που έρχονται από το εσωτερικό του club Reina, της Κωνσταντινούπολης, δευτερόλεπτα μετά την πολύνεκρη επίθεση που κόστισε την ζωή 39 ανθρώπων, κάνουν ακριβώς αυτό: "Μιλούν" από μόνες τους.

Τις δημοσιεύει η βρετανική Daily Mail και είναι πραγματικά σοκαριστικές. Αποτυπώνουν την ωμή πραγματικότητα της "τυφλής" τρομοκρατίας, αφού δείχνουν δεκάδες πτώματα στο πάτωμα. Ανθρώπους που λίγα λεπτά πριν διασκέδαζαν αμέριμνοι και γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους.

Δείτε τις φωτογραφίες - Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρότατες

Για να καταλάβετε το μέγεθος της τραγωδίας, δείτε στο παρακάτω βίντεο τι συνέβαινε στο Reina λίγη ώρα πριν. Δηλαδή ακριβώς μετά την αλλαγή του χρόνου. Μουσική, χορός και χαμόγελα που έδωσαν τη θέση τους στο αίμα, τον τρόμο και τον θάνατο...

Club Reina a few hours before the attack:( I'm afraid for many casualties #istanbul #reina pic.twitter.com/C39TsGAKCW