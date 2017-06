Λονδίνο: Στους 70 οι νεκροί στον φλεγόμενο πύργο, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ!

Την ίδια ώρα το BBC κάνει λόγο για "εκτιμήσεις πως οι νεκροί θα φτάσουν τους 70".

Στο μεταξύ, εκατοντάδες διαδηλωτές "μπούκαραν" στο δημαρχείο του Κέσινγκτον, κατά την διάρκεια διαδήλωσης για τα θύματα της πυρκαγιάς στον πύργο Γκρένφελ, στο Λονδίνο.

Η οργή ξεχείλιζε και τελικά... εκδηλώθηκε! Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε πολλά σημεία του Λονδίνου, διαμαρτυρόμενοι για την εγκληματική αδιαφορία που όπως όλα δείχνουν κόστισε την ζωή τουλάχιστον 30 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά την φωτιά στον πύργο Γκρένφελ.

Οι εικόνες που δημοσιεύουν διεθνή μέσα ενημέρωσης και πρακτορεία φωτογραφιών, είναι ενδεικτικές. Δείχνουν τους διαδηλωτές να κάνουν "ντου" στο δημαρχείο του Κέσινγκτον, κρατώντας πλακάτ στα οποία αποτυπώνεται η οργή τους...

