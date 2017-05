`Μακρόν, άδειασέ μας τη γωνιά` – Συλλήψεις κι επεισόδια σε Παρίσι και Ναντ

«Μακρόν άδειασέ μας τη γωνιά, αντίσταση και σαμποτάζ» ("Macron dégage, résistance et sabotage"), φώναζαν διαδηλωτές στη Ναντ, όπου "αντικαπιταλιστές" διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία επιχείρησε να διασπάσει το πλήθος με χρήση χημικών.

Περίπου 450 άνθρωποι έκαναν πορεία κρατώντας ένα πανό με το σύνθημα «Ας μείνουμε ακυβέρνητοι», ενώ στη Λιόν οι διαδηλωτές ζήτησαν έναν «τρίτο κοινωνικό γύρο», όπως και στη Γκρενόμπλ και στο Στρασβούργο.

Ανάλογο το σκηνικό και στο Παρίσι, λίγο αφού έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα του β’ γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Μενιλμοντάν, ανατολικά του Παρισιού και τα επεισόδια δεν άργησαν να ξεσπάσουν με αποτέλεσμα να γίνουν, σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον εννέα συλλήψεις.

Ένα αυτοκίνητο υπέστη ζημιές, όπως και ένα περιπολικό, από βόμβες μολότοφ που έριξαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι έσπασαν επίσης τα τζάμια ενός σχολείου και κατέστρεψαν κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Starting to see demo turn towards violence. Police responding with teargas #Presidentielle2017 pic.twitter.com/8cmMBoOR3k