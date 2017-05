Ο `Ναπολέων` Μακρόν και η `Ιωσηφίνα` του αποθεώθηκαν στο Λούβρο! [pics, vids]

Συμβολισμός πρώτος: Μπήκε από την Αυλή του Ναπολέοντα στο Μουσείο του Λούβρου. Είναι άλλωστε ο νεότερος πρόεδρος της Ιστορία της Γαλλίας, καταρρίπτοντας το… ρεκόρ του Βοναπάρτη και εκλέγεται στην εξουσία σε ηλικία 39 ετών, 4 μηνών και δυο εβδομάδων.

Συμβολισμός δεύτερος: Επί τέσσερα λεπτά, με πρόσωπο σοβαρό, ίσως αναλογιζόμενος το βάρος που καλείται να σηκώσει, περπατούσε στην Αυλή του Ναπολέοντα υπό τους ήχους της Ωδής στη Χαρά, του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέθεσε ο Μπετόβεν. Τον ίδιο ύμνο, όταν ο Μακρόν ήταν ακόμη μικρό παιδί, είχε χρησιμοποιήσει και ο Φρανσουά Μιτεράν.

Δείτε την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στο Λούβρο

French President-elect Emmanuel Macron's long walk to his victory rally was soundtracked by EU anthem 'Ode To Joy' https://t.co/D0Mnfkd61t pic.twitter.com/gxaEB05cRR — CNN (@CNN) May 7, 2017

Χιλιάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα, πριν καλά καλά κλείσουν οι κάλπες, για να περιμένουν τον Εμανουέλ Μακρόν. Τον υποψήφιο που στήριξαν, τον πρόεδρο που ψήφισαν. Και λίγο μετά τις 23:30 (ώρα Γαλλίας, 23:30 Ελλάδας) και αφού περπάτησε τέσσερα λεπτά, ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, ο 8ος της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, εμφανίστηκε στη σκηνή.

Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη σύζυγό του Μπριζίτ Τρονιέ (και έγινε ο πρώτος πολιτικός που το κάνει) ο πρόεδρος Μακρόν εμφανίστηκε μόνος. Και το πλήθος παραληρούσε φωνάζοντας «Μακρόν, πρόεδρος».

«Δεν θα υποκύψουμε στο φόβο»

«Σήμερα νικήσατε! Αυτό που εμείς πέτυχαμε εδώ και μήνες δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει όμοιό του. Όλοι μας έλεγαν ότι είναι αδύνατον αλλά δεν γνώριζαν την Γαλλία. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας και τον χρόνο που αφιερώσατε. Αυτή η εμπιστοσύνη με δεσμεύει και με υποχρεώνει και πρέπει να μην σας απογοητεύσω. Τα επόμενα 5 χρόνια θα προωθήσω όλα όσα εσείς εκπροσωπείτε» ήταν τα πρώτα λόγια του νέου προέδρου της Γαλλίας.

«Δεσμευθήκατε και γνωρίζω ότι δεν είναι λευκή επιταγή», είπε και είχε ένα μήνυμα για εκείνους που δεν ψήφισαν εκείνον αλλά την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν (και ήταν πολλοί, σχεδόν 11 εκατομμύρια). «Απέναντι στον εξτρεμισμό γνωρίζω ότι διαφωνούμε. Θα σεβαστώ τις διαφωνίες αλλά θα προστατεύσω την δημοκρατία. Θα ήθελα να πω δυο λόγια για όσους ψήφισαν την κυρία Λε Πεν. Εξέφρασαν σήμερα έναν θυμό και μια απογοήτευση και κάποιες πεποιθήσεις τους. Τις σέβομαι αλλά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μην την ψηφίσουν ξανά».

«Όλη η Οικουμένη περιμένει από εμάς να υπερασπιστούμε τις ελευθερίες, να προστατεύσουμε τους καταπιεσμένους. Να φέρουμε μια νέα ελπίδα, ενός κόσμου πιο βέβαιου, ενός κόσμου ανάπτυξης. Υπεράσπισης των ελευθεριών. Με περισσότερη δικαιοσύνη», συνέχισε ο Μακρόν που έθεσε ως στόχο (εκτός από την οικονομία και την ανάπτυξη) και την επανίδρυση της Ευρώπης. Και είχε μια μπηχτή για την αντίπαλό του: «Δεν θα υποκύψουμε στο φόβο, στα ψεύδη στις διαιρέσεις στην ειρωνεία».

«Ξέρω τι σας οφείλω. Ξέρω τι οφείλω στην οικογένειά μου και στους συνοδοιπόρους μου». Μετά τη φράση αυτή, ο κόσμος άρχισε να αποθεώνει τη νέα Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, φωνάζοντας το μικρό της όνομα. «Μπριζίτ, Μπριζίτ» το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα.

«Θα σας προστατεύσω απέναντι στις απειλές. Θα δώσω την μάχη μου για σας, για να βελτιώσω την ζωή σας. Θα σεβαστώ τον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Θα συσπειρώσω και θα σας καθησυχάσω και θα σας υπηρετήσω με ταπεινοφροσύνη, με σθένος. Στο όνομα της Ισότητας, της Ελευθερίας και της Αδερφοσύνης. Ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η Δημοκρατία».

Κάπου εκεί, η Μπριζίτ Τρονιέ ήταν η πρώτη που ανέβηκε στη σκηνή και μαζί άρχισαν να χαιρετούν το πλήθος. Ακολούθησε όλη η… οικογένεια Μακρόν, ανάμεσά τους τα παιδιά και τα εγγόνια της νέας Πρώτης Κυρίας. Και όλοι μαζί, άρχισαν να τραγουδούν τη Μασσαλιώτιδα, τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας.

Φωτογραφίες: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ