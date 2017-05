Όσκαρ 2018: Άνοιξαν το σωστό φάκελο; Jimmy Kimmel ξανά

Η γκάφα, για την οποία ξεκάθαρα ευθύνεται ο Γουόρεν Μπίτι –που πήρε στο λαιμό του και τη Φέι Ντάναγουέι αναγκάζοντας την να ανακοινώσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας σε… λάθος ταινία- δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει η Ακαδημία την ομάδα που διοργάνωσε και παρουσίασε τα βραβεία.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε, και την 90η διοργάνωση αναλαμβάνουν οι παραγωγοί Μάικλ Ντε Λούκα και Τζένιφερ Τοντ με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ. «Αν νομίζετε ότι τελειώσαμε αυτή τη χρονιά βιαστήκατε, περιμένετε να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει για την 90η επετειακή απονομή», δήλωσε αστειευόμενος ο Κίμελ, μετά την ανακοίνωση.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος συνεχόμενος χρόνος που οικοδεσπότης των βραβείων θα είναι ο Κίμελ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι τα Όσκαρ ήταν μία κορύφωση της καριέρας του και δήλωσε ευγνώμων απέναντι στην Ακαδημία που τον επέλεξε. Και φυσικά δεν παρέλειψε να αστειευτεί: «Ευχαριστώ την Ακαδημία που μου ζήτησε να παρουσιάσω τα Όσκαρ ξανά (υποθέτω ότι άνοιξα τον σωστό φάκελο).

Thanks to @TheAcademy for asking me to host The #Oscars again (assuming I opened the right envelope)