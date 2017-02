Πανικός στο Λονδίνο! Έκρηξη σε τρένο με τραυματίες [pics, vid]

Η έκρηξη, όπως πιστεύεται, οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη, με αυτόπτη μάρτυρα να σημειώνει πως προκλήθηκε πανικός στους επιβάτες.

Πολλοί, σύμφωνα με μαρτυρίες, αναγκάστηκαν να πηδήξουν στις γραμμές, με τις υπηρεσίες στο Dalston Kingsland να έχουν σταματήσει.

Highest praise to @metpoliceuk & @LondonFire this morning for rapid response to incident at Dalston Kingsland. Sheer terror & panic onboard

Εικόνες από το σημείο δείχνουν κλειστό τον σταθμό και πολλούς αστυνομικούς και πυροσβέστες στο σημείο της έκρηξης.

We are helping LFB with a non suspicious electrical fault on a train in Dalston. More to follow but non suspicious.