Ισραήλ: Βομβαρδίζει στόχους της Χαμάς στην ανατολική Ράφα «προοίμιο» χερσαίας επίθεσης

Ο στρατός του Ισραήλ διενεργεί στοχευμένα πλήγματα εναντίον της Χαμάς στην ανατολική Ράφα. Τα πλήγματα συνεχίζονταν χωρίς διακοπή επί τριάντα λεπτά, διευκρίνισε αργά το βράδυ της Δευτέρας (06.05.2024) ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ, χτυπά στόχους που ανήκουν στη Χαμάς στο ανατολικό τμήμα της νότιας πόλης της Γάζας, Ράφα.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε ότι περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Νωρίτερα, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί σφοδρούς βομβαρδισμούς στην ανατολική Ράφα.

Τα πλήγματα συνεχίζονταν χωρίς διακοπή επί τριάντα λεπτά, διευκρίνισε λίγο πριν από τις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε απόψε τη διαταγή που έδωσε το πρωί στους κατοίκους συνοικιών της ανατολικής Ράφα να φύγουν, διευκρινίζοντας πως η εκκένωση είναι το προοίμιο μιας «χερσαίας» επιχείρησης στην πόλη αυτή που έγινε καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους στο νότιο άκρο της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας.

Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πως το Ισραήλ εξετάζει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που υποβλήθηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ και την οποία η Χαμάς είπε ότι αποδέχθηκε.

BREAKING: ISRAEL OFFICIALLY ANNOUNCES THE BEGINNING OF RAFAH INVASION pic.twitter.com/YI7G73Hbg6

«Έχουμε λάβει την πρόταση και την εξετάζουμε. Δεν είναι το πλαίσιο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Την εξετάζουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε ανωνυμία. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της Χαμάς σε μία πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μίας συμφωνίας θα ήταν «το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μία πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μία απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μία απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Our IDF lions pray and blow the Shofar before entering Rafah…Goosebumps 🫡🇮🇱🔥 pic.twitter.com/AYQjNhUGtl