Γάζα: Το Ισραήλ απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς και προχωρά την επιχείρηση στη Ράφα

Το Ισραήλ απορρίπτει την πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα που ανακοίνωσε νωρίτερα η Χαμάς υποστηρίζοντας ότι δεν καλύπτει βασικές απαιτήσεις του και ανακοίνωσε ότι προχωρά την επιχείρηση στη Ράφα.

Από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έγινε γνωστό πως το πολεμικό συμβούλιο «ομόφωνα αποφάσισε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει την επιχείρηση στη Ράφα, για να ασκήσει στρατιωτική πίεση στη Χαμάς ώστε να πετύχουμε την απελευθέρωση των ομήρων μας και τους άλλους στόχους του πολέμου».

The IDF announces that troops are currently striking and operating against Hamas sites “in a targeted manner” in eastern Rafah.



The military says it will provide further information on the operation soon. https://t.co/UgvByaRVAH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 6, 2024

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εναντίον στόχων της Χαμάς «με στoχευμένο τρόπο» στην ανατολική Ράφα.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB — Israel Defense Forces (@IDF) May 6, 2024

🚨Breaking: #Rafah city in southern #Gaza Strip is under heavy Israeli bombardment NOW ‼️ pic.twitter.com/XRYMBTdEsX — Nour Naim| نُور (@NourNaim88) May 6, 2024

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί σφοδρούς βομβαρδισμούς στην ανατολική Ράφα.

Τα πλήγματα συνεχίζονταν χωρίς διακοπή επί τριάντα λεπτά, διευκρίνισε λίγο πριν από τις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε απόψε τη διαταγή που έδωσε το πρωί στους κατοίκους συνοικιών της ανατολικής Ράφα να φύγουν, διευκρινίζοντας πως η εκκένωση είναι το προοίμιο μιας “χερσαίας” επιχείρησης στην πόλη αυτή που έγινε καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους στο νότιο άκρο της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας.

Νωρίτερα, Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πως το Ισραήλ εξετάζει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που υποβλήθηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ και την οποία η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς είπε ότι αποδέχθηκε.

«Έχουμε λάβει την πρόταση και την εξετάζουμε. Δεν είναι το πλαίσιο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Την εξετάζουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε ανωνυμία. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Η πρόταση της Χαμάς

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς είναι μια συμφωνία τριών φάσεων, διάρκειας 42 ημερών η κάθε μία, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε επίσης πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν «το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μια απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μια απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και “εργάζεται σε αυτό σε πραγματικό χρόνo”, είπε ο Μίλερ.

Η ανακοίνωση της Χαμάς ήρθε μερικές ώρες αφότου το Ισραήλ έδωσε εντολή για εκκένωση τμημάτων της Ράφα, της πόλης στο νότιο άκρο της Γάζας που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για περίπου τους μισούς από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Αυτό φαίνεται να είναι ένα σήμα πως η επιχείρηση στη Ράφα θα προχωρήσει, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον, περιλαμβανομένης εκείνης από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε μια επίσκεψη στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όπου εστίασε επίσης στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Μίλερ επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια επιχείρηση στη Ράφα «όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή» από το Ισραήλ.

«Μια επιχείρηση στη Ράφα θα καταστήσει δύσκολο να διατηρηθεί η αύξηση της ανθρωπιστικής αρωγής την οποία μπορέσαμε να διανείμουμε τις προηγούμενες λίγες εβδομάδες», είπε ο Μίλερ.

Ο Ερντογάν καλεί το Ισραήλ να δεχτεί την πρόταση της Χαμάς

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε το Ισραήλ να δεχτεί την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς. Είπε επίσης ότι η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από παρότρυνση της Τουρκίας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός έπειτα από δική μας παρότρυνση. Τώρα το ίδιο βήμα πρέπει να κάνει και το Ισραήλ. Καλώ όλους τους δυτικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε.