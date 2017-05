Πηγές Τραμπ: Το Ισραήλ η πηγή των πληροφοριών προς τη Ρωσία

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC αναφέρει επίσης πως φράση του Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ, συμβούλου Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, περί απόλυτου δικαιώματος του Προέδρου να μοιράζεται πληροφορίες με όποιον ηγέτη εμπιστεύεται, κάθε άλλο παρά θετικά έχει γίνει αποδεκτή.

Το NBC επικαλείται μάλιστα υψηλά ιστάμενη πηγή εντός των μυστικών υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία μία τέτοια πρακτική από την πλευρά Τραμπ θα κάνει εξαιρετικά πολύπλοκο και δύσκολο το έργο των μυστικών υπηρεσιών στο μέλλον, καθώς κλονίζεται η αξιοπιστία.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Ισραήλ αναφορικά με το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Η αποκάλυψη της Washington Post πως ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες (και ουσιαστικά "έκαψε" μια πηγή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και αποκάλυψε πόλη στην οποία εντόπισε συγκεκριμένη απειλή) στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και στον πρέσβη της χώρας στην Ουάσινγκτον, Σεργκέι Κίσλιακ, δεν είναι fake news. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και επέλεξε να το κάνει μέσα από τον προσωπικό (και όχι τον "προεδρικό") λογαριασμό του στο twitter. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει σάλο όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει με τις πληροφορίες που είχε. Αυτό αναφέρει στα tweets του.

«Ως Πρόεδρος ήθελα να μοιραστώ με τη Ρωσία (σε μια ανοιχτά προγραμματισμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο), το οποίο έχω το απόλυτο δικαίωμα να κάνω, γεγονότα που αφορούν την τρομοκρατία και την ασφάλεια των πτήσεων. Για ανθρωπιστικούς λόγους, συν του ότι ήθελα η Ρωσία να εντείνει σημαντικά τον αγώνα της κατά του ISIS και την τρομοκρατία» έγραψε ο Τραμπ.

Δείτε τα tweets του Ντόναλντ Τραμπ

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....