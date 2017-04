Προσδέθηκε με επιτυχία το διαστημόπλοιο Tianzhou-1! Εντυπωσιακές εικόνες! [vid, pics]

Ο πρόεδρος Σι Ζινπίγκ, έχει δηλώσει ότι δίνεται προτεραιότητα στο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική ασφάλεια.

Το Tianzhou-1 πραγματοποίησε την αυτόματη διαδικασία πρόσδεσης με το διαστημικό εργαστήριο που βρίσκεται σε τροχιά, μετά την εκτόξευσή του με τη βοήθεια του προωθητικού πυραύλου Long March-7 Y2, από το Κέντρο Διαστημικών Εκτοξεύσεων Γουέντσανγκ στη νότια κινεζική επαρχία Χαϊνάν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

China's #Tianzhou1 cargo spacecraft successfully completes automated docking with the orbiting Tiangong-2 space lab #SpaceChina pic.twitter.com/FWkC6SKwtQ

#BREAKING China’s #Tianzhou1 cargo spacecraft successfully docks with Tiangong-2 space lab for first time #SpaceChina pic.twitter.com/2XjQr0yTvo